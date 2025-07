A Campus Fesztivál programigazgatója szerint direkt pártpolitikának nincs helye a színpadon

fesztivál;pártpolitika;Campus Fesztivál;zenei fesztivál;

2025-07-14 16:18:00 CEST

Süli András azonban hozzátette, ők sosem nézik, ki hova húz, a debreceni zenei fesztivál színpadain „ugyanúgy elfér Nagy Feró vagy a Carson Coma”.

„Mi maximálisan hiszünk az alkotói és a művészeti szabadságban, illetve a véleménynyilvánítás szabadságában, ezzel együtt viszont azt gondoljuk, direkt pártpolitikai megnyilvánulásoknak nincs helyük a színpadon, mert ebben az esetben ez nem az a platform” – jelentette ki a Blikknek adott interjúban a debreceni Campus Fesztivál programigazgatója.

Süli András szerint ők sosem nézik, ki hova húz. „A Campus színpadain ugyanúgy elfér Nagy Feró vagy a Carson Coma” – mondta.

Hozzátette: „Minden előadónak megvan az egyénisége, az pedig egy nagyon jó dolog, hogy vannak gondolataik arról, ami a társadalomban történik. Nekünk fesztiválként viszont nem dolgunk ezt sem felerősíteni, sem ennek fényében hagyni magunkat befolyásolni azáltal, hogy a társadalmi kérdésekről ki mit mond.” Majd azzal folytatta: „Olyasmibe nem hiszem, hogy valaha is belemennénk, hogy támogatói kérésre változtassunk egy adott helyszín tervezett programján.” Süli állítása szerint a fesztiválszervezőnek nincs ráhatása a közönségre sem, amíg a jogszabályokat és a házirendben foglaltakat betartják.

Visszatérő elem idén a közönség által skandált „Mocskos Fidesz!” a zenei fesztiválokon. Egy-egy kritikus hangú koncert eddig sem volt idegen a zenei fesztiváloktól, de az, hogy itthon már előadótól függetlenül tapasztalható zúgolódás a közönség részéről, az elmúlt években nemigen volt jellemző. Idén viszont ez pár héten belül előfordult a semmiből drograzziával fenyegetett Fishing on Orfűn, a megszűnőben lévő Kolorádón és a hétvégén zárult EFOTT-on is, ezekről helyszíni tudósítóink is beszámoltak: