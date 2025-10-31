A választási kampány szempontjából is érdekes lehet, hogy míg a fideszes szavazók több mint kétharmada demokratikusnak, társadalmilag hasznosnak tartja válaszolni az irányított kérdésekre, a tiszások 97 százaléka elveti azt.
Mindenkitől azt kéri, pontosan értelmezzék a Digitális Polgári Körök céljait és működését.
Süli András azonban hozzátette, ők sosem nézik, ki hova húz, a debreceni zenei fesztivál színpadain „ugyanúgy elfér Nagy Feró vagy a Carson Coma”.
"Mostantól, aki szembehelyezkedik a KDNP, valamint a pártszövetség irányvonalával és nyilvánosan fellép azzal szemben, az azonnali eljárás alá esik".
A VMB egy olyan fazék, amelyben a készülő leves minden hozzávalója ott van már, a szikra már régen kipattant, a tűz is jó ideje lobog alatta, a leves azonban még nem ért össze, a lé még nincs forrásban, az alkotóelemek még nem főttek össze.
Magyarországon sok hívő nem nézi jó szemmel, amint a egyháza az üdvtörténet időn és téren kívüliségét a pártpolitikai döntések itt és mostjába zsugorítja.
Megkerülhetetlen, hogy politikai egyezségek szülessenek Budapesten és a vidéki városokban. Ennek technikáit azonban az ellenzék mintha eldobta volna magától – véli Lakner Zoltán politológus.
A Demokratikus Koalíció a tavalyi évhez hasonlóan idén is országos „szeptemberiálisokkal” indítja az őszt.
A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége fellép az ellen, hogy a kormány pártpolitikai alapon osztja szét a válságban a támogatásokat.
Az idén 92 esztendős szegedi katolikus püspök leszögezte, egyházi személy nem állhat ki politikai érdekekért. A kapitalizmus szélsőségeinek igazságtalanságáról is beszélt.
Az alapvető jogok biztosa és helyettesei arra kérik az EP-választáson listát állító valamennyi jelölő szervezetet és jelöltet, hogy a kampány során tartózkodjanak a gyermekek szerepeltetésétől rendezvényeiken, a velük és róluk készült képek kampánycélú felhasználásától, illetve az iskolák és óvodák népszerűségnövelő szándékú látogatásától.
Másfél évtizede teljesít szolgálatot börtönökben. Vári Krisztina evangélikus lelkész nem szörnyülködni, hanem segíteni akar – és már semmin se csodálkozik.
A katolikusok szerint a kormány nem vár viszonzást a támogatásért. Az evangélikusok mindenesetre kiszámíthatóbb finanszírozást sürgetnek.
Új politikai tömörülést hív életre Augusto Pinochet egykori chilei diktátor unokája – adta hírül a Guardian.
Orbán Viktor érdeke, hogy minden, a hivatalos emlékezetpolitikát ért bírálatot pártpolitikai konfliktussá transzformáljon - állítja Rényi András. A művészettörténész, a Szabadság téri német megszállási emlékmű ellen "Eleven emlékművel" tiltakozók egyik prominense szerint a kormányfő a putyini Oroszországgal nem mer ujjat húzni - nem távolítja el a szovjet hősi emlékművet -, ám azzal, hogy mellé helyezi a német megszállás emlékművét, átértelmezi azt. Így lesz a Szabadság térből a szabadság elvesztésének tere.