A Valódi Magyar Baloldal, avagy hogyan készül a bográcsos bajai halászlé?

A VMB egy olyan fazék, amelyben a készülő leves minden hozzávalója ott van már, a szikra már régen kipattant, a tűz is jó ideje lobog alatta, a leves azonban még nem ért össze, a lé még nincs forrásban, az alkotóelemek még nem főttek össze.