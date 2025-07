Kapu Tibor visszatért a Földre, még a landolása is kivételes volt – Videó!

Föld;Nemzetközi Űrállomás;űrhajózás;visszatérés;Kapu Tibor;

Földet ért, azaz csobbant a Csendes-óceánban. Kapu Tibor a landolás után utolsóként szállt ki az űrkapszulából.

Az előre rögzített elképzeléseknek megfelelően biztonságban visszatért a Földre a második magyar űrhajós, Kapu Tibor. Az asztronautát és és az Axiom-4 misszióban a társait – Peggy Whitson amerikai kapitány mellett a lengyel Sławosz Uznański-Wiśniewskit és az indiai Subansu Suklát – szállító Crew Dragon űrkapszula a kaliforniai partoknál csapódott a Csendes-óceán vizébe közép-európai idő szerint kedd délelőtt 11 óra 32 perckor (csendes-óceáni idő szerint hajnali 2 óra 32 perckor).

Landoláskor a körülötte keletkező plazma miatt a Crew Dragon hat percre elnémult, nem lehetett kommunikálni az asztronautákkal. A visszatérésben minden automatikusan ment, az asztonauták nem irányították az űrkapszulát, a földi személyzettel együtt követték, mi történik körülöttük.

A landolást követően Peggy Whitson kapitány bejelentkezett, a földi személyzet pedig csónakba szállt és azonnal a víz felszínén lebegő űrkapszulához sietett. A biztonsági ellenőrzéseket követően közép-európai idő szerint pontban délben (kaliforniai idő szerint hajnali 3-kor) kiemelték az űrkapszulát a Csendes-óceánból és a SpaceX Shannon nevű visszaszállító hajójára helyezték. 12:11 perckor kinyitották a Dragon űrkapszula ajtaját. 12:20 perckor elsőként Peggy Whitson hagyhatta el a fedélzetet, majd három percre rá az indiai Subansu Sukla távozott. Két perccel később lépett ki a kapszulából a lengyel Sławosz Uznański-Wiśniewski, végül pedig 12:27 perckor szállt ki Kapu Tibor.

Húsz nap súlytalanság miatt a lábra állni és járni eleinte nehéz egy kicsit, de a magyar asztronauta így is széles mosollyal hagyta el a fedélzetet.

A kiszállást követően az űrhajósokat várhatóan helikopterrel szállítják majd a szárazföldre, ahol részletes orvosi vizsgálat vár rájuk.

Kapu Tibor 20 napot töltött a kozmoszban a társaival, 31 ország körülbelül hatvan tudományos kutatását végezték el a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). Az a 25-30 kísérletből álló sorozat, amelyben a magyar űrprogram, a HUNOR benne van, tíz tudományágat ölel fel, maga Kapu Tibor 19 kísérlettel készült, az ISS-en beszélgetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, középiskolásokkal és fiatal rádióamatőrökkel, nem mellesleg fizikaórát is tartott az ISS-ről.

Magyarország az elmúlt hetekben visszakerült a világűr térképére, és higgyétek el, ez idefentről nagyon jól látszik – mondta az ISS-en tartott búcsúbeszédében. Harmincegy ország hatvan kísérletének az elvégzése rekordot jelent az Axiom-missziók történetében.

A Crew Dragon hétfőn vált le az ISS-ről, először 22 órára Föld körüli pályára állt, aztán kedden 10 óra 30 perc körül lépett be a Föld légkörébe. Ekkor, vagyis a 18-24 percig tartó fékgyújtásnál a Crew Dragon úgy nézett ki, mint egy tűzgolyó, előtte 26 500 kilométer per óra sebességgel haladt alacsony Föld körüli pályán, 418 kilométeres magasságban.10 óra 50 perckor még mindig 391 kilométer magasan járt az űrkapszula, a sebessége ekkor 26 329 kilométer per óra volt. Még a légkörbe lépés előtt következik a törzsegység leválasztása, majd a Crew Dragon belépett a Föld légkörébe és landolt.

Az Ax-4 egyébként a landolás helyszínével is történelmet írt, kivételesnek számít ugyanis, hogy a Crew Dragon Kalifornia partjainál landolt, miközben a 2022-es Ax–1, a 2023-as Ax–2 és a 2024-es Ax–3 misszió is oda tért vissza, ahonnan indult, ami az Ax-4 esetében is a floridai Kennedy Űrközpontot jelentette.