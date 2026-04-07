Elhunyt John Glenn, a legendás űrhajós

Tegnap elhunyt John Glenn, az amerikai űrhajózás egyik hőse. Glenn volt az első amerikai asztronauta, aki öt órás útja során megkerülte a Földet. Ő volt az utolsó életben lévő tagja a Mercury 7 űrhajóscsapatnak, az első hét pilóta egyike volt, akiket a NASA űrhajóssá képzett ki a Mercury-program keretében.