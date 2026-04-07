Az 1970-es Apollo 13-misszió 400 171 kilométeres rekordja lett a múlté.
Cserényi Gyula személyében Magyarország újabb kutatóűrhajóst tervez küldeni a Nemzetközi Űrállomásra, miután hazánk már az előző misszióból is igen sokat profitált gazdaságilag – jelentette be a washingtoni látogatáson tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.
Hétfőn landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az a honvédségi gép, amellyel visszatért Magyarországra Kapu Tibor kutató űrhajós.
Földet ért, azaz csobbant a Csendes-óceánban. Kapu Tibor a landolás után utolsóként szállt ki az űrkapszulából.
A kutatási-tudományos projektek végrehajtása mellett a fiatalok inspirációja kiemelt feladata a magyar űrhajósprogramnak, de az országnak is nagy nemzeti büszkeséget jelent - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) űrkutatásért felelős miniszteri biztosa szerdán Nyíregyházán egy kerekasztal-beszélgetésen.
A szakértői bizottság végleges döntése alapján Kapu Tibor az az ember, akit Magyarország hosszú évtizedek után ismét a világűrbe küld. A tartalék űrhajós Cserényi Gyula, ők ketten fogják elvégezni a kiképzés utolsó fázisát.
A legénység 2026-ban érkezhet meg a Holdra, ahol a növénytermesztés lehetőségei mellett vízjégkészletek után kutatnak majd, illetve holdrengéseket mérnek.
Kína azt tervezi, hogy 2030-ra embert küld a Holdra is.
Több ezer érdeklődő volt az új kormányzati űrstratégia keretében meghirdetett programra.
„A vendéglátóegység tévéjét gyakran kapcsolgatja a pultos, ám most megáll a csatornák váltogatásával, egy élő rakétakilövés látható a képernyőn. Hagyd itt, szól harsányan a törött lábú polgárőr a kocsmárosnak, székét nehézkes, suta mozdulatokkal a tévé felé irányítja.”
A küldetésirányítás üdvözölte a két űrhajóst.
Többször csak hajszálon múlt az élete. Ha a szovjetek eljutnak a Holdra, ott is ő lehetett volna az első. 86 éves volt.
Az Apollo 11 útja egyfajta televíziós show-műsorrá vált, aminek nem lehetett avatottabb vezetője, mint a már akkor is az Egyesült Államok leghitelesebb politikai műsorvezetőjének tartott Walter Cronkite.
Az amerikai űrtechnika olcsóbb, ami igen megnehezíti Moszkva dolgát. A Kreml nem mondott le az ország vezető kozmikus hatalmának helyreállítási álmáról.
Nyílt pályázaton keres űrhajósokat a holdutazáshoz a Roszkoszmosz - jelentette be az orosz űrkutatási vállalat igazgatóhelyettese, Alekszandr Ivanov keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.
Tegnap elhunyt John Glenn, az amerikai űrhajózás egyik hőse. Glenn volt az első amerikai asztronauta, aki öt órás útja során megkerülte a Földet. Ő volt az utolsó életben lévő tagja a Mercury 7 űrhajóscsapatnak, az első hét pilóta egyike volt, akiket a NASA űrhajóssá képzett ki a Mercury-program keretében.
Ellátmányt, felszerelést és utánpótlást szállított volna a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az a Progressz teherűrhajó, mellyel a start után nagyjából hat perccel vesztette el a kapcsolatot az orosz földi irányítás. Hogy a Progressz MSz-04-gyel pontosan mi történt, az még nem teljesen tiszta, egyelőre több lehetőség is van.
1980. május 26-a emlékezetes dátuma a magyar történelemnek: ezen a napon szállt fel az az űrhajó a messzi Bajkonurban, melynek fedélzetén egy Farkas Bertalan nevű honfitársunk utazott.
Elhunyt 79 évesen Valerij Kubaszov volt szovjet űrhajós, aki 1980-ban a Szojuz-36 űrhajó parancsnokaként együtt repült Farkas Bertalannal, az első magyar űrhajóssal.