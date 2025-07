rendőrség;Budapest Pride;Greta Thunberg;

2025-07-15 17:00:00 CEST

Valószínűleg a Pride-on való részvétel miatt.

Szabálysértési eljárást indított Greta Thunberg ellen a BRFK V. kerületi Rendőrkapitánysága - derül ki a Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat honlapjára feltöltött hirdetményből, amit a 444 szúrt ki.

A hirdetményben azt írják, hogy a hatóság már ügydöntő határozatot is hozott, postai úton viszont nem lehet azt kézbesíteni a svéd klímaaktivista részére, mivel nem tudják, hol van. Ezért Greta Thunberg, vagy meghatalmazottja az V. kerületi Szalay utcában veheti át a dokumentumot.

Hogy pontosan miért is vonják eljárás alá a svéd aktivistát, az a hirdetményből nem derült ki, de az lehet mögötte, hogy Thunberg részt vett a betiltott Budapest Pride-on, sőt, még egy posztot is kitett róla az Instagramra azzal, hogy a "a fasiszták soha nem lesznek képesek betiltani a szerelmet". Sőt, a feltöltött videójában még arról is beszélt, hogy azért csatlakozott a menethez, mert Orbán Viktor betiltotta azt.