Slamasztikában

Európai Unió;Szijjártó Péter;Donald Trump;

2025-07-16 06:00:00 CEST

Szemrebbenés nélkül mondta fel vesszőparipáját tegnap is Szijjártó Péter Brüsszelben az uniós külügyminiszterek tanácsülésének szünetében, pedig komoly slamasztikába került a vigyázó szemét rendületlenül a Fehér Ház lakóján tartó magyar kormány.

Miután Donald Trump hétfőn ultimátumot adott Moszkvának, szankciókkal fenyegette meg és nagy mennyiségű, modern amerikai fegyvert ígért (az európaiak pénzén) Ukrajnának, vagyis gyakorlatilag ugyanazt tette, amit az Európai Unió is tesz a háború kirobbantása óta, külügyminiszterünk csuklás nélkül állította, hogy Trump már régen békét teremtett volna, ha az európai uniós és ukrán politikusok nem gáncsolták volna béketörekvéseit. A magyar kormány abban reménykedik, hogy „Trump erőfeszítései a következő ötven napban sikerre fognak vezetni, és elhozzák a tűzszünetet, a béketárgyalások lehetőségét Ukrajnában”, mondta Szijjártó, mintha mi sem történt volna. Pedig igen nagy váltás történt, az amerikai elnök jelenlegi „békeerőfeszítései” semmiben sem különböznek attól, amit évek óta Brüsszel háborúpártiságaként ostoroz kormányunk. A Trump szeszélyeihez kényszeresen igazodó kormányunkra kemény 50 nap vár, ha továbbra is meg akar felelni a Fehér Háznak és a Kremlnek egyaránt. Az Oroszország elleni szankciós csomagokat eddig sem vétózták meg, mindig megelégedtek az apróbb engedményekkel, de ha nem akarja megharagítani Trumpot, többé a szankciós politikát sem szidhatják. Arról nem is beszélve, hogy míg az EU-val el tudták játszani azt, hogy márpedig a „magyar emberek pénzét senki sem költheti Ukrajnába küldendő fegyverekre”, Trump drágább fegyvercsomagja esetén aligha engedhetik meg maguknak ezt a retorikát. Kemény 50 nap vár az Orbán-kormányra és még keményebb hónapok a választásig, ha az ultimátum alatt nem jön össze a tűzszünet – muníció nélkül maradhat az uszításra és gyűlöletkeltésre épülő kampánygépezet.