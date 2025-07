Kiss László: A gyermek

háború;gyász;vers;

2025-07-19 08:00:00 CEST

Keletről indul minden.

A kép is ott készült, utána.

Kövek közt térdelő alak,

csodára várva.

A ház helye: sötét lyuk. Törmelék.

Hiányzó ablakok, hiányzó ajtó,

falak.



Csodák jöhetnek úgy is,

mint a könyvekben, régen:

például egy csillag

jelzőfénye az égen,

vihar előtti szél,

egymásba csúszó felhők,

mennydörgés, vagy egyéb jel,

amit talán nem is vesz

az ember észre. Mégis

hogyan lehet felkészülni,

mondjuk, egy földrengésre?

Megérteni, hogy többé már

sosem lesz semmi rendben.

Nincsen, mi tükröződne

a szétesett keretben.



A ház: üreg.

A gyermek odabent.

Látszik a kéz, az ujja.

Az apja fogja, sír.

Fohászkodik.

Mire vár, mit remél?



Borzasztó lehet megszületni újra.