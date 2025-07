„Szeretné a rosseb” – Reagált Kocsis Máté Fekete-Győr András szavaira

Fidesz;Kocsis Máté;Momentum Mozgalom;Fekete-Győr András;Tompos Márton;

2025-07-16 07:11:00 CEST

A Momentum Mozgalom alapítója és volt elnöke nemrég arról beszélt, a Fidesz fizetett volna az ellenzéki pártnak, hogy induljon a 2026-os választáson.

„Fegyőr mindeközben azt mondja, a Fidesz fizetne nekik azért, hogy induljon a Romentum a ‘26-os választáson. Szeretné a rosseb: mi inkább azért fizetnénk, ha nem indulnának, de ezt már megtette a Tisza” – közölte Kocsis Máté a Facebook-oldalán.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejegyzésével arra reagált, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom alapítója és volt elnöke a Klubrádió reggeli műsorában azt mondta, több szinten, több hullámban érkezett megkeresés a Fidesz részéről, hogy a Momentum induljon el a 2026-os országgyűlési választáson. Azt állította, hogy a Fidesz operatív, vezetői és politikusi szinten is megkörnyékezte az ellenzéki pártot áprilisban, májusban és a küldöttgyűlési döntésük idején, sőt, még pénzt is ajánlott nekik az indulásért cserébe.

Kocsis Máté most azt írta, valójában alig várják, hogy eltűnjön a közéletből „ez a lejárt szavatosságú ügynökszervezet”. Úgyis van már új helyettük – jegyezte meg. Tompos Márton lemondására pedig úgy reagált: „most már legalább tudjuk, hogy így hívták” a Momentum elnökét.