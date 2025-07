Zivatart és felhőszakadást hoz a hidegfront, tizenkét vármegyére figyelmeztetést adtak ki

időjárás;figyelmeztetés;felhőszakadás;zivatar;hidegfront;

2025-07-16 07:31:00 CEST

Néhol jégesőre is viharos szélre is számítani lehet.

Kedd este hidegfront érkezett, mögötte pedig egy újabb hidegörvény húzódott fölénk – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint szerdán az ország északkeleti felén, kétharmadán szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, így arrafelé a fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. A délnyugati, déli országrészben ugyanakkor a nap nagy részében felhős, borult marad az ég, itt további eső, zápor valószínű, míg északkeleten záporok, zivatarok alakulnak ki. Este északnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, ekkor az Alpok irányából a záporok mellett akár hevesebb zivatarok is besodródhatnak az országba.

A várható zivatarok miatt tizenkét vármegyére (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Veszprém és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A zivatarokat néhol jégeső, keleten lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék, elsősorban Borsodban akár felhőszakadás is kísérheti, illetve viharos széllökés is előfordulhat ezek környezetében. Az említett területeken egy-egy hevesebb zivatar sem zárható ki. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére felhőszakadás miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A maximum-hőmérséklet többnyire 24 és 29 fok között alakul, az Alföldön azonban 30 fok is lehet, míg a tartósabban felhős, csapadékos délnyugati, déli tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.