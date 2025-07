Franciaország;Marine Le Pen;védelmi kiadások;Emmanuel Macron;

2025-07-17 06:00:00 CEST

Talán még egy varázsló sem lenne képes olyan mutatványra, mint amilyet Francois Bayrou miniszterelnöknek kellene véghez vinnie a francia kormány élén. A magas államháztartási hiány miatt mintegy 43 milliárd eurót kellene lefaragnia a költségvetésből. Mindeközben azonban Emmanuel Macron elnök a napokban bejelentette: a védelmi kiadásokat a terveknél nagyobb mértékben emelik. Növelni is kell, hiszen a legutóbbi NATO-csúcson megállapodás született arról, hogy a védelmi szövetség tagállamai 2035-ig a GDP öt százalékra emelik a védelmi büdzsét, beleértve az ehhez tartozó infrastrukturális kiadásokat. Márpedig Franciaországnak élen kell járnia a védelem megerősítésében, hiszen Macron évek óta azt követeli: legyen önálló hangja Európának. S ebbe beletartozik az is, hogy a szövetség képes legyen megvédeni magát bármilyen külső fenyegetéssel szemben. Márpedig az orosz fenyegetés nőttön nő, miközben– amint ez Macron beszédében is elhangzott – az Egyesült Államokra már nem számíthat úgy a kontinens, mint korábban.

A helyzet nem is lehetne kuszább. Bayrou kormányfő igen népszerűtlen, s azzal sem gyarapította hívei számát, hogy a költségvetésről szóló keddi expozéjában két munkaszüneti nap eltörlésére és egyéb költségcsökkentésekre tett javaslatot. Ahhoz tehát, hogy emeljék a védelmi büdzsét, további megszorításokra van szükség. A franciák mintegy hetven százaléka osztja azt a nézetet, amely szerint a katonai kiadások növelése elengedhetetlen, a büdzsé lefaragását viszont nem támogatják. Ezt a paradoxont nem lehet megoldani.

A nukleáris fegyverrel és európai szinten igen erős hadiiparral rendelkező Franciaországnak lehetőség is az, hogy a haderőfejlesztés kérdése előtérbe került az Unióban, de az ebből fakadó bevételek csak évek múltán jelentkeznek a költségvetésben. Macron szerint az EU-nak közösen kellene felvennie hitelt a védelem fellendítése érdekében, ezt azonban Németország elutasítja.

Szinte lehetetlen lesz átvágni a gordiuszi csomót kivált úgy, hogy a párizsi kormánynak nincs parlamenti többsége, és Marine Le Pen pártja máris kilátásba helyezte a Bayrou-kormány megbuktatását.