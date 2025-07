Oroszlánkölykökkel ölelkezhetnek a vendégek egy kínai étteremben, az állatvédők tiltakoznak

Kína;étterem;oroszlán;oroszlánkölykök;

2025-07-16 14:27:00 CEST

Teázgatás közben nagymacskákkal összebújás 50 ezer forinnyi jüanért. Az állatvédő szervezetek szerint ez állatkínzás, ráadásul veszélyes is, hiszen még egy fiatal oroszlán is képes rátámadni az emberre.

Többen, köztük állatvédő szervezetek is bírálták azt az észak-kínai Sanhszi tartományban található éttermet, amely azzal került a figyelem középpontjába, hogy a vendégek teaázás közben oroszlánkölykökkel ölelkezhetnek – számol be a Reuters.

A kínai közösségi médiában több vendég is fotókat tett közzé magáról, amint a Taiyuan városában található Wanhui nevű étteremben pózol a kistermetű nagymacskák társaságában. A júniusban megnyílt étteremben a vendégek egy 1078 jüanért (kb. 52 ezer forint) megvásárolható menü keretében bújhatnak össze az állatokkal.

Bár világszerte néhány állatkertben – például Szingapúrban vagy Ausztráliában – lehetőség van az állatok közelében étkezni, az meglehetősen ritka, hogy egy vállalkozás közvetlen fizikai kapcsolatot biztosít velük, mindezt pénzért. Az étterem a hírügynökségnek elismerte, hogy valóban vannak oroszlánkölykeik, de azzal érveltek, hogy nagyon jól gondoskodnak róluk, speciális gondozók felügyelik őket.

Az oroszlánok mellett egyébként lámák, teknősök és szarvasok is vannak az étteremben. A kritikus hangok szerint azonban a szolgáltatás veszélyes és az állatoknak sem jó. „Oroszlánkölyköket elszakítani az anyjuktól, hogy a vendégek délutáni teájuk mellé megsimogathassák őket, kizsákmányolás, nem szórakozás. Ezek az állatok élő, érző lények, nem játékok” – nyilatkozta Jason Baker, a PETA állatjogi szervezet alelnöke.

A Humane World for Animals kínai szakértője, Peter Li szerint ez ráadásul nemcsak állatkínzás, hanem potenciálisan veszélyes is a vendégekre nézve, hiszen még egy fiatal oroszlán is képes megsebesíteni egy embert, ezért úgy látja, a szolgáltatás morálisan elfogadhatatlan és felelőtlenség.