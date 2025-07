Nemet mondtak a pedagógusok javaslataira, az Orbán-kormány nem akar változtatni a tanárértékelés rendszerén

oktatás;Orbán-kormány;Magyarország;PDSZ;változtatás;teljesítményértékelési rendszer;

2025-07-17 05:50:00 CEST

Eredménytelenül zárult a pedagógus érdekképviseletek és a Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága közötti egyeztetés, az Orbán-kormány nem tervezi, hogy a következő tanévig változtat a pedagógusok életpályatörvényén és a teljesítményértékelés rendszerén - derült ki az érdekvédők beszámolójából.

Bár a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) már korábban kidolgozott módosító javaslatokkal állt elő, a PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet szerint Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár egyik javaslatukra sem tudta azt mondani, hogy az Orbán-kormány elfogadja őket.

Mint megírtuk, a PDSZ felmérését kitöltő több mint 1700 pedagógus mintegy fele nyilatkozott úgy, hogy elégedetlen volt az idén először lebonyolított teljesítményértékelés eredményeivel, a kapott értékeléseket inkorrektnek és diszkriminatívnak tartották, sokak szerint az is előre meg volt határozva, mennyien kerülhetnek be maximálisan a garantált béremelést jelentő kiemelkedő kategóriába. Bár a rendszer igazságtalanságaira a szakszervezetek korábban is felhívták a döntéshozók figyelmét, Nagy Erzsébet beszámolója szerint az egyeztetésen az hangzott el, hogy a 2025/2026-os tanév a mostani állapotok szerint indul szeptemberben, nem lesz változtatás.

Totyik Tamás PSZ-elnök beszámolójából pedig az derült ki, semmilyen jelét nem adta a kormányzat, hogy érdemben foglalkozna a nem pedagógus végzettségű, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) iskolai és óvodai dolgozók - dajkák, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, iskola- és óvodatitkárok, könyvtárosok - bérhelyzetének rendezésével. Ők a garantált bérminimumot kapják, ami jelenleg nettó 231,9 ezer forint adókedvezmények nélkül. Bár a PSZ két és fél hete részletes módosító javaslatot juttatott el a minisztériumhoz, amellyel meg lehetne valósítani a NOKS dolgozók akár 50 százalékos béremelését is, Totyik Tamás szerint szerdán csak annyit mondtak nekik, a javaslatról nincs kormánydöntés.