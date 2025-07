Gulyás Gergely Orbán Ráhel és Tiborcz István költözéséről: Ezeket a cikkeket sokszor olvassák kevesen

kormányinfó;

2025-07-16 17:07:00 CEST

A Telex Orbán Ráhel és családjának külföldre költözéséről kérdez. Gulyás Gergely válaszul elmondta, hogy majd ha a szakértelmüket szeretnék igénybe venni, azt a világ túlsó feléről is meg tudják tenni. Arra, hogy miért költöztek el a 2022-es és most a 2026-os választások előtt is, a miniszter nem tudott érdemben választ adni. Sokszor olvassák kevesen - kockáztatta meg Gulyás Gergely, amikor a Telex az olvasottsági adatokra hivatkozva jelezte, hogy ez egy közérdeklődésre számot tartó dolog.

A miniszter azt mondta, ők nem önmagában megállapodni akarnak a fővárossal, a főváros azt jelezte, hogy ha nem segíy a kormány, akkor csődbe megy (a gyakorlatban arról van szó, hogy az Orbán-kormány szolidaritási hozzájárulás címén sarcolja az önkormányzatokat - a szerk.). A kabinet majd javaslatot tesz arra, hogy hol tud a főváros még spórolni - magyarázta a miniszter.

Az új budapesti CAF-villamosok érkezéséről és azok üzembe helyezési problémáiról Gulyás Gergely azt mondta, nem volt szó több uniós, vagy állami pénz igényléséről a témában. Arra a felvetésre, hogy az RRF-nek részét képezték volna ilyen jellegű támogatások, a miniszter azt mondta, ő nem tud erről. Majd ismét az ellenzékre mutogatott, amiért Magyarország nem kap uniós pénzt, ezzel összefüggésben pedig meredeknek tartja, hogy a kormány segítsen az önkormányzatnak.

Azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter állítólag éveken át bántalmazta Varga Juditot, és erről éveken át tudtak is az Orbán-kormányban, Gulyás Gergely válaszának lényege az volt, hogy ha fizikai bántalmazásról nincs is szó, de a pszichés bántalmazás következtében is érthető, miért költöztek külön és váltak el.