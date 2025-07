Tiborcz István: Engem nem a vagyon motivál, az amerikai költözésnek nincs köze a 2026-os választáshoz

Egyesült Államok;vagyon;költözés;üzlet;Tiborcz István;Elios-ügy;BDPST Group;

2025-07-15 09:50:00 CEST

Csak azt akarja, hogy befektetései sikeresek legyenek – jelentette ki Orbán Viktor veje a Financial Timesnak. A politika nem érdekli, az interjúban azt is visszautasította, hogy a politikai kapcsolatai révén gazdagodott volna meg.

Üzletemberként nem érdekel a politika – jelentette ki Tiborcz István a Financial Timesnak adott interjújában. Ez az első alkalom, hogy Orbán Viktor veje egy nagy nemzetközi lap tudósítójának nyilatkozott.

Tiborcz István az interjúban visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint politikai kapcsolatai segítették abban, hogy az ország egyik leggazdagabb emberévé váljon. A brit lap cikkében emlékeztet: a miniszterelnök legidősebb lányának, Orbán Ráhelnek a férje k az elmúlt évben csaknem megduplázta vagyonát, amely így közel 500 millió euróra rúg, azonban más becslések szerint ezt jóval meg is haladhatja.

Noha politikai tisztséget sosem töltött be, Tiborczot sokan Donald Trump vejéhez, Jared Kushnerhez hasonlítják, akinek azután bővült jelentősen a vállalatbirodalma, hogy a Fehér Házban kapott pozíciót. A Financial Times azt is felidézte, hogy Orbán Viktor veje protekcionizmussal szembesült a 2017-es Elios-ügyben. Mint emlékezetes, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a közvilágítási projektjeiben súlyos visszaéléseket talált, majd 43,7 millió euró (átszámítva akkoriban 13 milliárd forint) uniós támogatás visszafizetését javasolta, a számlát pedig a magyar adófizetők állták. Tiborcz István szerint az uniós vizsgálat politikai indíttatású volt, az Elios-ügy után pedig tudatosan kerüli az állami megrendeléseket, mert „a miniszterelnök vejeként megtanulta”, hogy nem vághat bele csak úgy bármilyen üzletbe.

Beszélt arról is, várhatóan ősztől az Egyesült Államok és Magyarország között fog ingázni, mivel családja Amerikába költözik, hogy a felesége a tanulmányait folytathassa. Szerinte a döntésnek semmi köze a 2026-os parlamenti választáshoz.

Tiborcz István úgy látja, üzleti érdekeltségeit az sem veszélyeztetné, ha jövőre politikai változás jönne, mert vannak befektetései Lengyelországban, Romániában és Szerbiában, sőt próbál terjeszkedni az Egyesült Államokban is.

Vagyonos ember vagyok, de nem ez motivál. Csak azt akarom, hogy a befektetéseim sikeresek legyenek

– fogalmazott Tiborcz István, aki 188 milliárd forint körüli vagyonával mostanában Magyarország 11. leggazdagabb embere lehet. Nemrég a Válasz Online írt arról, hogy valójában a 188 milliárd triplája lehet a valóság.