Donald Trump, a MAGA és egy meztelen nő

Legfőbb szövetségeseinél húzta ki a gyufát Donald Trump azzal, hogy adminisztrációja az ígéretek ellenére mégsem akart nyilvánosságra hozni új információt a pedofil üzletember, Jeffrey Epstein mocskos üzelmeiről. Pénteken aztán egy obszcén levél miatt az amerikai elnök villámgyorsan meggondolta magát.

Bár Donald Trump is hírhedten nagy rajongója az összeesküvés-elméleteknek, (emlékezzünk csak a koronavírus hipóval történő belsőleges gyógyítási ötletére), adminisztrációja most mégis meghátrált, legalábbis ami a Jeffrey Epstein-ügyet, pontosabban az Epstein-aktákat illeti. Az amerikai igazságügyi minisztérium hónapokon keresztül húzta a mézesmadzagot a sajtó (és az emberek) előtt, hogy jön, jön, jön a nagy leleplezés: most aztán minden kiderül a cellájában öngyilkosságot elkövető, emberkereskedelem és - többek között kiskorúak és fiatalkorúak ellen elkövetett - szexuális bűnök miatt vád alá helyezett üzletember ügyfeleinek a listájáról és halálának valódi(!) körülményeiről.

Volt akta, nincs akta

Epstein öngyilkosságát sokan gyanúsnak tartották, a boncolás elég váratlan eredményt hozott, nem minden jel mutatott arra, hogy az üzletember felakasztotta magát. Múlt héten azonban elkészült az amerikai igazságügyi minisztérium feljegyzése, amely szerint nincs semmiféle ügyféllista, és Epstein halálának körülményeit is kivizsgálták, és kizárták az idegenkezűséget. A tárca azt is hozzátette, hogy semmilyen új dokumentumot nem hoznak nyilvánosságra, azaz nincsenek Epstein-akták. Donald Trump a hétvégén Truth Socialön azt írta, az egész akta „egy demokrata párti kitaláció”, még csak nem is létezik ilyesmi.

Ezután nem sokkal kirúgták Maurene Comey szövetségi ügyészt, az FBI volt igazgatójának, James Comeynak a lányát, aki az Epstein-ügy ügyésze is volt. Egy belső forrás szerint apja miatt kellett távoznia, aki ellen az amerikai titkosszolgálat nyomozást is indított amiért a republikánusok szerint egy posztban Trump elleni erőszakra biztatott.

Gyanú, gyanú, aztán hirtelen csend

Mindez azután történt, hogy pont Donald Trump és a jobboldali média, jobboldali közszereplők, azaz az elnök követői bázisa, a Make America Great Again-mozgalom volt az, amely évek óta azt sugallta, hogy az amerikai kormány (ez esetben még Joe Biden demokrata kabinetje) titkokat rejteget a már halott üzletember mocskos ügyeivel kapcsolatban. Az elméletük szerint Epsteinnek volt egy ügyféllistája, és a kormányzat attól félt, hogy ez nyilvánosságra kerül, mivel számos prominens politikus is rajta van, akiket az üzletember zsarolt, és egyébként nem öngyilkos lett, hanem ezért megölették. Még a Trump-adminisztráció igazságügyi minisztere, a legfőbb ügyészi tisztséget betöltő Pam Bondi is arról beszélt februárban a Fox Newsnak, hogy az asztalán van az ügyféllista, és azt éppen az elnök kérésére nézi át. Aztán mi történt? Semmi. Pontosabban szép lassan a Fehér Ház és az igazságügyi minisztérium elkezdett közzétenni olyan információkat, dokumentumokat, amelyeknek a java része már eddig is elérhető volt. Még politikai influenszereket is hívtak a Fehér Házba, elvileg azért, hogy betekintést nyerjenek az aktákba. Fotózkodtak is a kapott másolatukkal, amire az volt írva: „Az Epstein-akták: Első fázis.”

Bondi azt ígérte, hogy még több információ lesz majd, és az FBI számos fontos belbiztonsági ügyön dolgozó ügynökét is átirányították, hogy foglalkozzon az akták és a bizonyítékok vizsgálatával. Megvolt tehát az ígéret, az influenszerek, a fotózkodás, az FBI fokozott bevonása az ügybe, majd hirtelen csend lett. Mindeközben pedig az FBI élén álló Kash Patel és helyettese, Dan Bognino, aki szintén a zsarolásról ás a gyilkosságról szóló összeesküvés-elmélet híve, váratlanul elkezdett egyre nyíltabban távolodni attól a narratívától, amit ők maguk is gerjesztettek.

A nagy nehezen megszületett minisztériumi feljegyzésbe végül ez állt: „Megállapítjuk, hogy a korábbi adatokkal megegyezően Jeffrey Epsteinnek több mint 1000 áldozata volt. Mindegyikük egyedi traumát szenvedett el, erről pedig érzékeny információk szerepelnek a nyomozati anyagban(...) Az egyik legfőbb prioritásunk, hogy a gyermekek elleni erőszak ellen felvegyük a harcot és igazságot szolgáltassunk az áldozatoknak. Bizonyítékok nélküli elméletek nem szolgálják ezt az ügyet. Ezért úgy döntöttünk, hogy további részleteket mégsem osztunk meg a nyilvánossággal a nyomozati anyagból."

Egy obszcén levél

A feljegyzés nyilvánosságra kerülése után sorra érkeztek a kritikus hangok. Elsőként Donald Trump egykori nagy szövetségese, a világ leggazdagabb embere, Elon Musk fakadt ki. Ő az X-en közzétett bejegyzésében azt kifogásolta, hogy senkit sem tartóztattak le az Epstein közvetítő szolgáltatását igénybe vevők közül. Musk volt az, aki hat héttel ezelőtt azt állította, hogy maga az amerikai elnök is kliens volt, benne van az Epstein-aktákban, később pedig egy, az üzletember által tartott buliról tett ki videót, amelyen Trump is ott volt. Ezeket a bejegyzéseket Musk később törölte. Trump maga mondta még 2002-ben, hogy (akkor) 15 éve jó barátok Epsteinnel, akit kiváló pasasnak nevezett, és azzal viccelődött, hogy az üzletember is legalább annyira szereti a szép nőket, mint ő, -e szép nők nagy része pedig a fiatalabbak közül való. Aztán egy floridai ingatlanügy miatt elhidegültek, az Epstein elleni első, vagyis 2005-ös vádemelés idején pedig „hirtelen” megszakadt a kapcsolatuk.

De úgy tűnik, hogy a MAGA kemény magja is Trump ellen fordult, amivel egy elég furcsa helyzet állt elő. Az amerikai elnök, az FBI és az igazságügyi minisztérium szembekerült a Trump által kreált mozgalommal. Az FBI igazgatóhelyetteseként Bognino a lemondást fontolgatja, miután összetűzésbe keveredett Patellel, amiért ígérgettek és ígérgettek, de végül nem adtak semmit az Epstein-aktákból. Patel viszont simán végrehajtotta a pálfordulást, és Bogninóval ellentétben már szombaton posztolt, hogy marad a pozíciójában és az Epstein körüli összeesküvés-elméletek nem igazak, sosem voltak azok.

Mégsem ők, hanem a legfőbb ügyész, Bondi az akire a legtöbb harag zúdul, hiszen ő volt az, aki többször is ígéretet tett új információk nyilvánosságra hozatalára. Trump akár fel is áldozhatta volna, de egyelőre nem így tett, sőt, kiállt Bondi mellett. „Mi történik a srácaimmal, vagy néhány esetben, csajaimmal? Mind nekimennek Pam Bondinak, aki fantasztikus munkát végez. Egy csapat vagyunk, MAGA, és nem tetszik, ami történik" - írta Truth Socialön az amerikai elnök.

Az egyik legismertebb konzervatív politikai szakkommentátor, Megyn Kelly és Florida állam republikánus képviselője, Anna Paulina Luna azonban nem gondolják így, utóbbi egyenesen azt mondta: – Ha nem tudod végezni a munkádat, találunk valakit, akinek menni fog – üzente. Más konzervatív hangok az egész Trump-adminisztrációt hibáztatják, köztük az elnök egykori, hírhedt tanácsadója, Steve Bannon, aki szerint Jeffrey Epstein a kulcsa sok-sok dolognak, nemcsak egyéni, de rendszerszinten is.

A MAGA tábor nyomása végül eredményre (?) vezetett. Trump pénteken hajnalban bejelentette, hogy megkérte a legfőbb ügyészt, Bondit, hogy mégis hozza nyilvánosságra az Epstein ellen szóló, az ügyhöz szorosan kapcsolódó esküdtszék előtt elhangzott tanúvallomások dokumentumait. „A nevetségesen sok reklám miatt döntöttem így, amelyet Epstein kapott(…) ennek a Demokrata Párt által generált csalásnak véget kell vetni" - írta az elnök közösségi oldalán. Bondi azonnal reagált is, meghajolva az elnök kérése előtt és megígérte, hogy már pénteken a bíróság elé viszi a titkosítás feloldását. A folyamat azonban hosszadalmas lehet, mert a bíróságnak figyelembe kell vennie azt is, hogy nem sérti -e az áldozatok magánélethez való jogát.

Figyelemre méltó időzítés, hogy Trump azután hozta meg a lépést, hogy a The Wall Street Journal megírta, az amerikai elnök is aláírt egy kellően obszcén levelet, amelyen egy meztelen nő rajzolt sziluettje fogta közre az üzletember Epsteinnek írt születésnapi köszöntő sorokat. A WSJ szerint Trump csak Donaldként írta alá a rajzot a szignóját szánva a nő szeméremszőrzetének. A lap arról is írt, hogy a köszöntés így szólt: „Boldog születésnapot - legyen minden egyes nap egy újabb csodás titok.” Donald Trump szerint a kép hamisítvány, nem írt alá semmi ilyet, a The Wall Street Journalt pedig perelni fogja, mint mindenki mást.

1-3 percnyi rész hiányzó rész

A pedofil üzletember, Jeffrey Edward Epstein New Yorkban született 1953. január 20-án. A Bear Stearns befektetési banknál kezdte pályafutását, majd befektetési céget alapított úgy, hogy egyetemi diplomája nem volt. Az első nyomozás még 2005-ben indult ellene, Florida állam indította bejelentés után, hogy a férfi szexuálisan zaklatott egy 14 éves lányt. A hatóságok már a nyomozás kezdetén 36 áldozatot azonosítottak, akik mind 14–16 éves korúak lehettek. Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorúak kerítésében és prostituálásában, de egy megállapodás részeként csak 13 hónapos börtönbüntetést kapott, amelynek egy részét fel is függesztették. Ekkor kezdett terjedni Epstein karibi magánszigete, Little Saint James hírhedt gúnyneve, a „Pedofília-sziget” vagy „Bűnsziget” a rengeteg nemi erőszak miatt. amelyet állítólag elkövettek ott.

Epsteint és az és az azóta is börtönben ülő bűntársát, Ghislaine Maxwellt, a brit médiamogul, Robert Maxwell lányát végül csak 2019-ben sikerült megállítani. Szexuális célú nemzetközi emberkereskedelem és kiskorúak elleni bűncselekmények volt a vád. Epstein 2019. augusztus 10‑én a manhattani Metropolitan Correctional Centerben felakasztotta magát. A halálesettel kapcsolatban számos összeeskövés-elmélet született. 2025‑ben a DOJ nyilvánosságra hozta a biztonsági kamera felvételeit. Ezekből 1-3 percnyi rész hiányzott a felvételről, ami tovább táplálta a gyanút. Miután Epstein meghalt, a rá vonatkozó vádat ejtették, Maxwell viszont húszéves börtönbüntetést kapott .

A gyilkosságnak kiszolgáltatott fiatal nők közül Virginia Giuffre neve lett a legismertebb. Ő állt ki legtöbbször a nyilvánosság elé és azzal vádolta az üzletembert, hogy több alkalommal szexre kényszerítette hírességekkel köztük András yorki herceggel. Giuffre 2025 áprilisában öngyilkos lett.