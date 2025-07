Óriási összegeket fizetnek ki a biztosítók a múlt hétfői ítéletidő nyomán

biztosító;vihar;társasház;

2025-07-18 19:09:00 CEST

Azonban vannak esetek, amikor keményen meg kell harcolni a kártérítésért.

Lapunkat egy kétségbeesett szentendrei hölgy kereste meg. Egy négyemeletes társasház legfelső szintjén lakik, és a július 7-i óriási viharban annyira megsérült az épület lapos teteje, hogy az egész 4. emelet beázott. De nem akárhogy, a lakások gyakorlatilag lakhatatlanná váltak. Az egyik szomszédja, egy háromgyerekes család el is költözött átmenetileg, ő azonban nem tud hová menni. A saját lakásbiztosítása természetesen fedezi a helyreállítást úgy-ahogy, azonban amíg a tetőt nem javítják meg, felesleges lenne bármit is csinálni, hiszen a következő eső újra tönkretenne mindent. A társasház biztosítása azonban nem fedezi a tetőjavítás teljes költségét, a lakók pedig a vállukat vonogatják: nem az én lakásom ázott be, nem rám tartozik. A lakások egy része önkormányzati tulajdon, ezért a hölgy a szentendrei önkormányzatot is megkereste, de nem kapott érdemi választ.

Mivel hazánkban a lakásállomány átlagéletkora meghaladja az 50 évet, rengeteg az elavult, rettenetes állapotú épület.

A mintegy 4,4 millió lakásból csaknem 1,5 millió található társasházakban.

Az egykori tanácsi bérlakások nagy része a rendszerváltás után magántulajdonba került, azonban a boldog vevőkben nem tudatosult, hogy onnantól kezdve ők a felelősek nemcsak a saját lakásuk, hanem a társasház állapotáért is. Ha bármi tönkremegy, vagy a társasház kárt okoz valakinek, azért bizony a lakóközösség tartozik anyagi felelősséggel. Kajó Cecília jogászt kérdeztük arról, mit tehet az a lakó, aki ilyen helyzetbe került? „Röviden: a közös képviselővel kell beszélnie, minél hamarabb közgyűlést összehívni, ott szavazni, és ha nem szavazzák meg a javítást, bírósághoz fordulni” – foglalta össze a szakember, de részletesen is kifejtette az indokokat és a lehetőségeket.

Mint elmondta, a társasház fő döntéshozó szerve a tulajdonosi közgyűlés, a társasház biztosításáról is valamikor ott született döntés. A közös képviselőnek évente van beszámolási kötelezettsége, ennek általában olyan formában tesznek eleget, hogy beterjesztenek egy írásbeli beszámolót, amelyben leírják, hogy abban az évben milyen káreseményekre vették igénybe a társasházi biztosítást, és szükséges-e a biztosítási összegen változtatni jövőre. Erről is a közgyűlés szavaz.

Kajó Cecília tájékoztatott arról, hogy a társasházi törvény szerint a saját tulajdonú lakásában kis túlzással mindenki azt csinál, amit akar. Néhány kivétel létezik, amihez a közgyűlés hozzájárulása szükséges, de alapvetően a tulajdonosnak elég nagy a szabadsága. A lakás fenntartása a tulajdonos joga és kötelezettsége egyben, és az ott keletkezett károkat alapvetően a saját biztosítása fedezi. A tető viszont közös tulajdon – csakúgy, mint például a lift vagy a lépcsőház –, és az ilyen épületrészek fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás (közös költség) a tulajdonostársakat a tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha a szervezeti-működési szabályzat másképp nem rendelkezik. „Vagyis ha a ház olyan biztosítással rendelkezik, amelyből a tető megjavítása nem fedezhető teljes mértékben, akkor a javítási ajánlatban szereplő összeg fennmaradó részét a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában kötelesek megfizetni. Ehhez kérhetnek anyagi segítséget az önkormányzattól, szokott is lenni valamennyi forrás a költségvetésben minden évben, de ez a segítség jellemzően kamatmentes kölcsön” – részletezte a jogász. Hogy a tetőre érkezett javítási ajánlatban szereplő összeget hogyan és miből fedezzék, arról pedig egy rendkívüli közgyűlés dönthet. Sürgős esetben a közgyűlés összehívásának a feltételei megváltoznak, a meghívó kiküldésének időtartama is megrövidül a normál közgyűlésre vonatkozó szabályokhoz képest.

A jogász elmondta azt is, hogy a lakók által fizetett közös költség gyakran tartalmaz egy úgynevezett felújítási alapot is, amiről szintén a közgyűlésen dönthetnek, hogy felhasználják-e például jelen esetben tetőjavításra. A felújítási alap egy olyan pénzügyi tartalék, amellyel a társasház tulajdonosai rendszeresen befizetett hozzájárulások révén a közös tulajdonban lévő részek karbantartására és felújítására használnak fel. Ezt közgyűlési döntéssel rövidebb időre le is szokták kötni, hogy kamatozzon. „A javítási költség kifizetéséről szóló döntéshez egyhangú határozat szükséges, tehát a közgyűlésen mindenkinek igennel kell szavaznia. Ha bármely okból nem születik egyhangú határozat, tehát nem szavazzák meg, hogy a tulajdoni hányadok szerinti befizetések történjenek a biztosítási összegen felül, hogy fizethető legyen a javítás, az érintett lakó bírósághoz fordulhat” – tette hozzá Kajó Cecília. Megjegyezte: az önkormányzat elsősorban a tulajdonában álló lakások tekintetében rendelkezik jogokkal és kötelezettségekkel, de attól, hogy egy vegyes tulajdoni hányadokkal rendelkező társasházban vannak lakásai, még semmi extra segítségnyújtást nem lehet tőle elvárni.