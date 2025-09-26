Fedél nélkül, tetővel

Több mint egy éve égett le a Kodály köröndi palota tetőszerkezete, a lakók azonban még mindig nem költözhettek vissza. Többszöri nyomozáshosszabbítás után sem derült ki pontosan, mi okozta a tüzet. A biztosító továbbra sem hajlandó fizetni, közben még mindig keresik azt a vállalkozót, aki helyrehozná az épületet. A közös képviselő szerint a felújítási munkálatok leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek el.