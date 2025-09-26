Az érintett ügyfeleket a Colonnade Biztosító e-mailben értesíti a teljesítéséről.
Azonban vannak esetek, amikor keményen meg kell harcolni a kártérítésért.
A fővárosi kormányhivatal soron kívüli eljárásban hozott határozatában szólította fel a Colonnade biztosítót a kifizetésekre, egyben az utazásszervezőt eltiltotta a tevékénységétől.
Rendkívüli és elháríthatatlan körülmények esetében van erre lehetőség.
Bár a törvény szerint járna, de a biztosítóknak más az álláspontjuk.
A bírság összegénél egyebek mellett súlyosító körülménynek minősült, hogy a kgfb-hez kötődő problémák az egész hazai kgfb-piacra kihathatnak, illetve, hogy a kárrendezés és az informatikai biztonság terén az MNB több jogszabálysértést is feltárt.
A társaságokhoz több mint 12 ezer bejelentés érkezett.
Hétfő estig 13 ezren fordultak a társaságokhoz az okozott károk miatt.
Haladékot kaptak az átvilágításra a pénzintézetek, cserébe értesíteniük kellett az adatokkal még adós ügyfeleiket. Mégsem csak ők kaptak levelet.
Családok tucatjait tette tönkre a Cirmos becenevű,57 éves nő, aki egy biztosító társaság munkatársaként kötött fiktív befektetési szerződéseket – volt, aki családi házát adta el az ígért magas hozamok reményében.
Tegnap reggelre 13 biztosító tette közzé január 1-jére ajánlott kötelező biztosítási díjait, ami a 3,1 milliós személygépkocsi-állományból mintegy egymillió tulajdonosát érinti, azokat, akiknek ezen a napon van a biztosítási évfordulójuk. Átlagosan 15 százalékos díjemelkedéssel lehet számolni - mondta a Népszava érdeklődésére Németh Péter.
Egy kutatás szerint az autóbalesetet elszenvedőknek csupán a fele változtatott vezetési szokásain az eset után, a betörést átélt válaszadóknak viszont közel 80 százaléka tett valamit azért, hogy a jövőben elkerülje a bajt - közölte a Generali Biztosító szerdán az MTI-vel.
A Green Holidays biztosítója egyelőre kárelőleget fizetett ki, 50,4 százalékot, a bejelentett károk becsült összege 900 millió forint, a biztosítónak 500 millió forintig terjedő felelősségbiztosítása volt - mondta Gilyén Ágnes, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) szóvivője kedden.
A tizenhat halálos áldozatot követelő buszbaleset után a biztosító olyan összeget ajánlott a családoknak, amelyet eddig senki nem fogadott el.
Négymillió forintot ajánlott fel a biztosító a veronai busztragédia egyik áldozata után a gyászoló szülőknek. K. Flóra édesapja a Borsnak fakadt ki, arcpirítónak nevezve a magyar gyakorlatot.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 14 millió forint bírságot szabott ki a Wáberer Hungária Biztosító Zrt.-re felügyeleti és fogyasztóvédelmi, egyebek mellett az ügyfél-tájékoztatási és panaszkezelési rendszert érintő hiányosságok miatt - tájékoztatott a jegybank csütörtökön.
Több mint egy éve égett le a Kodály köröndi palota tetőszerkezete, a lakók azonban még mindig nem költözhettek vissza. Többszöri nyomozáshosszabbítás után sem derült ki pontosan, mi okozta a tüzet. A biztosító továbbra sem hajlandó fizetni, közben még mindig keresik azt a vállalkozót, aki helyrehozná az épületet. A közös képviselő szerint a felújítási munkálatok leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek el.
A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által kezelt Kártalanítási Számla előlegezné meg a kifizetését azoknak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) károknak, amelyeket a felszámolás alá került román Astra S.A. Biztosító magyar fióktelepének ügyfelei okoztak - áll az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslatban. A kifizetett összeget a MABISZ követelheti a felszámolási eljárásban a fióktelepen, illetve az anyavállalaton.
Több százezer ügyfelet és még ennél is több szerződést hagyhat maga után Magyarországon a romániai Astra biztosító, amennyiben a napokban kezdődött csődeljárás végén befejezi tevékenységét, azonban a még hiányzó díjakat be kell fizetniük az ügyfeleknek - figyelmeztetett a CLB biztosítási alkusz közleményében.
Fizetésképtelenné nyilvánította a román Astra biztosítótársaságot az összevont román pénzügyi felügyelet (ASF) szerdán, és megvonta működési engedélyét, miután a társaság nem hajtotta végre a hatóság által előírt feltőkésítést.
Az augusztus 15-e utáni viharok miatt ezres nagyságrendben érkeztek kárbejelentések a nagyobb biztosítókhoz, a becsült kárérték több százmillió forint - közölték az MTI által megkérdezett biztosítók, a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) összesített adatai szerint a kárbejelentések száma 13 ezer.
Egy éve égett le a Kodály köröndi palota tetőszerkezete, azóta megtörtént a romok eltakarítása, és egy védőtető is felépült, amely átmenetileg védi az épület megmaradt részeit a további gyors leromlástól.
Csütörtök délelőttig több ezer kárbejelentés érkezett a szerda délutáni vihar miatt a biztosítókhoz - derül ki a biztosítók közleményeiből.
Az ünnepek alatt az autósok hajlamosabbak lehetnek lazábban kezelni a „zéró tolerancia” szabályát, miközben akár csak egy pohár ital befolyásoltsága alatt is komoly baleset történhet. Az ittas vezetés óriási kockázatot jelent. Az egymás iránti felelősségvállalás mellett tudni kell azt is, hogy az alkoholos befolyásoltság alatt okozott baleset miatti kárt az autósnak meg kell térítenie a biztosító felé – hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).
Augusztus végéig 7,9 százalékkal, 73 700 forintra nőtt az átlagos casco díj, miután emelkedett az újautó-eladások száma, és a drágább autókra a casco is többe kerül - közölte a netrisk.hu online alkusz csütörtökön az MTI-vel.
Az idei nyár szélsőséges időjárása az özönvízszerű esőkkel, erős széllökésekkel és kánikulával nemcsak a szervezetünket, de a vagyontárgyainkat is próbára teheti: például a K&H biztosítójánál 2014-ben eddig a magánszemélyek esetében 30 ezer forintos volt az átlagos viharkár, ezzel szemben a vállalkozásoknál már 140 ezer forintra rúgott az összeg. A biztosító szerint érdemes felkészülni a szélsőséges időjárásra, és néhány óvintézkedést megtenni.
Az időjárás okozta károk miatt mintegy 3940 kárbejelentés érkezett az Aegon Magyarországhoz július 28. és augusztus 4. között, a károk becsült összege megközelíti a 340 millió forintot - tájékoztatott a biztosító hétfőn.