A mi Kapunk

2025-07-18 06:00:00 CEST

Kapu Tibor visszatért a Földre. Minden űrutazás sikeres, ha az abban résztvevők épségben szállnak le. Ez a legfontosabb. Óriási siker, hogy eljutott idáig, a különböző okokból elhalasztott rajtokat is beleszámítva pártállástól függetlenül hetek óta szurkolt neki az ország. Kapszula, Axiom Space, Ax-4, Dragon – kifejezések, melyek a magyar űrhajós küldetése alatt a mindennapjaink részévé váltak, a futball mellett, immár űrkutatási szakértők is lettünk.

Az űrben elvégzett kísérletek nagyon fontosak, a súlytalanságban ki lehet próbálni dolgokat, amire a Földön nincs lehetőség. A korábbi űrprojekteknek köszönhetjük például az autókban használt navigációs rendszereket, de parabolaantennán keresztül sem lehetne külföldi televíziós csatornákat nézni, ha nem lettek volna a múltban űrhajósok, akik kijárták ennek az útját.

A magyar űrhajós felkészítését és részvételét a projektben körülbelül 50 milliárd forinttal támogatta adóforintjaival a magyar lakosság. Kapu Tibor útja tehát közösségi finanszírozásból valósult meg, igaz, az elmaradott Nyugaton ez önkéntesen szokott menni. De ne hasonlítsuk magunkat a nem létező Németországhoz (Schmidt Mária mondta, tehát igaz), vagy a szemétben elsüllyedő Ausztriához (Lázár János is tévedhetetlen ebben a témában)!

Ha választani kellene, hogy a szimpatikus űrhajós útjára vagy valamelyik NER-lovag családtagjának további meggazdagodására fordítsák az adóforintjaimat, akkor egyértelműen Kapu a választottam, amennyiben nem kínálják fel lehetőségként a kórházak csótánymentesítését vagy a műtők ellátását légkondicionálókkal (ezek jól jönnének a metrón vagy a HÉV-szerelvényeken is).

Miután lapunk olvasói is az űrprojekt szponzorai közé tartoznak, úgy gondoltuk, érdekli őket az országnak hírnevét öregbítő Kapu Tibor. Megérdemlik a támogatásukért, hogy a hősük mondjon nekik (is) pár szót. Az űrhajós nyitott volt arra, hogy a Népszavának nyilatkozzon az indulás előtt. Kellett azonban ehhez a gov.hu végződésű e-mailcímmel rendelkező sajtóosztály engedélye is. Onnan nem jött válasz. Politikamentesen.