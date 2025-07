Németország;Oroszország;Európa;Ukrajna;Nyugat;Dmitrij Medvegyev;nácik;csapás;megelőző intézkedés;Friedrich Merz;orosz-ukrán háború;

2025-07-17 16:45:00 CEST

Az egykori államfő, az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke a nyolcvan évvel ezelőtti potsdami konferenciára emlékezve az általuk három és fél éve agresszió alatt tartó Ukrajnát a Harmadik Birodalomhoz hasonlította, Friedrich Merz német kancellárt pedig a nácik közvetlen leszármazottjának tartja.

„Potsdam tanulságul szolgál arra, hogy a Nyugattal való kapcsolatokat nem szabad illúziókra építeni: nemcsak az árulás van még a vérükben, hanem egy beteges, nagyon elavult elképzelés is a saját felsőbbrendűségéről. És ennek megfelelően kell viselkednünk. Reagálnunk kell a program teljes erejével. És ha szükséges, megelőző csapásokat is kell mérnünk” – fogalmazott meglehetősen durván és leplezetlenül Dmitrij Medvegyev a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek. A nyilatkozat apropója, hogy pontosan 80 évvel ezelőtt, 1945. július 17-én kezdődött a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányfőinek potsdami konferenciája.

– Megtanultuk a potsdami történelmi leckét. Ezért országunk ma, akárcsak 1945-ben, nemcsak határait védi, hanem magát az igazságos világrend elvét is – mondta a volt orosz elnök. Szerinte ugyan a náci Németország, a Harmadik Birodalom méretében, a világban betöltött szerepében, sőt állami ideológiájában is különbözik a mai Ukrajnától – amely ellen Oroszország csaknem egy hónap híján három és fél éve indított teljeskörű inváziót –, de vannak azonban nyilvánvaló hasonlóságok. Medvegyev itt összehordott mindent a náci ideológusok kultuszától kezdve a halálfejes egyenruhákon és páncélozott járműveken át a társadalom militarizációjáig. Az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke továbbá látja még az ukrán hatalom elmozdíthatatlanságát és a diktatúra egyre nyilvánvalóbb jeleit is: „A választási eljárásokat háború ürügyén törölik, az ellenzéket üldözik és bebörtönzik, a szólásszabadságot megsemmisítik.”

Az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke szerint a Harmadik Birodalomhoz hasonlóan „fennállásának utolsó hónapjaiban, a modern Ukrajna is nyilvánvaló gazdasági és közigazgatási összeomlásban van”. Felidézte, és mára is aktuálisnak vélte a potsdami három „D”-t, azaz a demilitarizációt, denacifikációt és demokratizációt, ami különösen meglepő a mai Oroszország tekintetében, a börtönökben életület vesztő, ablakon meglehetősen gyakran kieső ellenzékiek, oligarchák hazájára nézve. – A három „D”-hez hozzátennék egy negyediket is: a paraziták eltávolítását, vagyis a rovarirtást. Az úgynevezett Ukrajnához tartozó jelenlegi területek lakóinak meg kell tanulniuk önállóan élni, felelősséget vállalva tetteikért. Különben egy ilyen parazita Ukrajnának esélye sincs a túlélésre – folytatta a valóban náci beszédmódra hajazó elméletét.

– A nyugati elit számára egy független, erős Oroszország mindig is történelmi anomália, a „civilizációs felsőbbrendűségük” nagyon meggyőző cáfolata volt. A félelem és a más nemzetekkel való egyenlő párbeszédre való felkészületlenség gonoszsághoz és agresszióhoz vezet. Ezért a nyugati elitek újra és újra megpróbálnak „bosszút állni”, bosszút állni Oroszországon a múltbeli kudarcaikért – hangoztatta az agresszor állam ma is egyik kiemelt tisztségviselője. Dmitrij Medvegyev még azt is megengedte magának, hogy Németországot is élesen bírálja, állítva, hogy „számos magas rangú tisztviselő büszke fasiszta őseire, példát véve tőlük retorikájukban és gyakorlatukban”, Friedrich Merz német kancellárt pedig egyenesen a nácik közvetlen leszármazottjának nevezte. Majd végül egy fordulattal Vlagyimir Putyint idézve megnyugtatott mindenkit: Oroszország nem fog harcolni a NATO ellen, és nem fogja „megtámadni Európát”.