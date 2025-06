Nukleáris fegyverekről, a folytatódó iráni atomprogramról polemizált Dmitrij Medvegyev és Donald Trump

Oroszország;Egyesült Államok;Dmitrij Medvegyev;Donald Trump;nukleáris fenyegetés;nukleáris fegyverek;üzengetés;

2025-06-23 21:45:00 CEST

Az Egyesült Államok elnöke reméli, hogy még „Putyin a főnök”, mert a volt orosz elnök szerint ugyan ők nem, de más országok igenis szállíthatnak nukleáris fegyvereket Iránnak.

Elítélem az Egyesült Államok Irán elleni csapását, ami nem érte el a célját – írja hétfői X-bejegyzésében Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke, aki megállapította, hogy Oroszországnak nem áll szándékában nukleáris fegyvereket szállítani Iránnak, mert Izraellel szemben részesei vagyunk az atomsorompó-szerződésnek. – Más országok azonban megtehetik ezt – fűzte hozzá arra, hogy Donald Trump meglehetősen bosszankodva reagált előző napi bejegyzésére. Vasárnap a szerinte sikertelen amerikai támadások után kijelentette, hogy Iránban „a nukleáris anyagok dúsítása, és most már közvetlenül is mondhatjuk, a nukleáris fegyverek jövőbeni gyártása is folytatódni fog”

Trump a saját közösségi hálózatán, a Truth Socialon azt írta, hogy Medvegyev volt elnökként mellékesen dobálózott az „N” betűvel, hogy ő és más országok nukleáris robbanófejeket fognak szállítani Iránnak. – Tényleg ezt mondta, vagy csak a képzeletem szüleménye? – meditált, majd kifejtette, hogy a nukleáris szót, az „N” betűt nem szabad ilyen közömbösen használni. Reményét fejezte, ki, hogy még Vlagyimir Putyin elnök a főnök Oroszországban, majd hozzátette, hogy messze a legerősebb és legjobb fegyverei vannak Amerikának húsz évvel előbbre járnak a nukleáris tengeralattjáróik fejlettségével. Hozzátette, 30 Tomahawkot lőttek ki Iránra és mind a 30 tökéletesen eltalálta a célját.

Medvegyev viszont arról írt, hogy jól tudja, miről beszélt, ugyanis elnökként korábban felügyelte Oroszország nukleáris erőit. Szerinte semmiképpen sem szabad azon vitatkozniuk, hogy kinek van több nukleáris fegyvere, és emlékeztetett új START-szerződést a stratégiai atomfegyverek csökkentéséről még ő írta alá orosz részről, és az egyelőre még mindig érvényben van, de feltette a költői kérdést, hogy ezután mi következik. A korábbi orosz elnök verbális összecsapása az amerikai elnökkel nem lehet véletlen, ugyanis Vlagyimir Putyin – aki lassan három és fél éve agresszorként háborúzik Ukrajnával – elítélte és indokolatlan agressziónak nevezte az iráni atomlétesítmények elleni amerikai támadásokat.