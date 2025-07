Több milliárd forintért szabadulna meg több ingatlanától az V. kerület is

Belváros;V. kerület;Szentgyörgyvölgyi Péter;

2025-07-17 17:45:00 CEST

Ám van egy csavar, amely nem éppen arra utal, hogy az önkormányzat a lehető legszabadabb verseny híve.

Alsó hangon 4 milliárd forint értékben hirdetett meg ingatlanokat augusztus 4-i és 14-i határidővel eladásra az V. kerületi önkormányzat – hívta fel a figyelmet a K-Monitor.

A korrupcióellenes civil szervezet szerint nem úgy tűnik, mintha komoly verseny ösztönzése lenne a cél. Az érdeklődőknek 300 ezer forintért kell megvásárolniuk egy befektetői tájékoztatót egy ügyvédi irodától, amely már korábban is dolgozott a kerületnek számos zavaros ügyben. A K-Monitor közleménye szerint szokatlan, hogy ilyen értékű ingatlanok pályázati dokumentációjáért pénzt kérnek, mivel ez a jelentkezők körét is szűkítheti, és befolyásolhatja a pályázat menetét. Nem csak azért, mert a háromszázezer forint is eltántoríthat érdeklődőket, hanem manipulációs lehetőséget is jelent, ha a kiíró értesül arról, hogy kik vásárolták meg vagy kérték el a dokumentációt. Egyrészt, mert a kiíró így tájékoztatni tudja a megfelelő vevőjelöltet, hogy nincs más pályázó, nem kell a minimumár fölé licitálnia, másrészt megkörnyékezhető a nem kívánt ajánlattevő annak érdekében, hogy ne induljon el. A szervezet arra is kitért, hogy a közbeszerzéseknél már bevezették az anonim hozzáférést a dokumentációhoz az egyindulós beszerzések visszaszorítása érdekében.

A lépés egy időben történik azzal, hogy a kormány is licit útján értékesít több, főként belvárosi ingatlant, például a Magyar Államkincstár Hold utcai székházát vagy a Miniszterelnöki Kabinetiroda háttérintézményeinek korábbi irodaházát. Az Országház közelében található, hatszintes, 6126 négyzetméteres épületet június 19-én hirdették meg, a licit július 7-én indult és 9-én este zárult, az érdeklődőknek kétszer volt lehetőségük bejárni az ingatlant.