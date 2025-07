Szijjártó Péter: A kormány kitiltott három ukrajnai tisztviselőt

Ukrajna;Szijjártó Péter;kitiltás;

2025-07-17 17:38:00 CEST

Jelezte azt is, hogy nagy bajban lenne Kijev, ha befagynának a magyar-ukrán kapcsolatok.

A kormány kitiltotta azt a három, a kényszersorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akiknek szankciós listára helyezését előző nap kezdeményezte az Európai Uniónál – közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint. (Mint arra korábban Rácz András Oroszország-szakértő rámutatott, az Orbán Viktorék és a Fidesz-sajtó által is használt „kényszersorozás” kifejezés félrevezető, mivel Ukrajnában mozgósítás van hadiállapot idején, nem sorozás. A sorkatonaságot Ukrajna 2013-ban megszüntette. A kifejezés ráadásul tautológia, hiszen a sorozás lényege maga a kényszer - a szerk.)

Szijjártó Péter a magyar–üzbég gazdasági vegyes bizottság ülését követő közös sajtótájékoztatón kitért Sebestyén József halálesetére is, akit a magyar kormány álláspontja szerint toborzók agyonvertek.

Közölte, hogy az Európa Tanács jelentésében is megerősítették, hogy az országban a sorozás során előfordul fizikai erőszak és kínzás is. Emlékeztetett arra, hogy mivel ennek már magyar áldozata is van, a kormány előző nap kezdeményezte három személy szankciós listára helyezését Brüsszelben. Elmondta, hogy az ukrán szárazföldi haderő személyügyi főnökéről, a Nyugati Műveleti Parancsnokság parancsnokáról és a védelmi minisztérium mozgósításért felelős főosztályvezetőjéről van szó. „Mindaddig, amíg ez megtörténik, a mai napon intézkedtünk arról, hogy mind a három embert kitiltsuk Magyarország területéről” – fogalmazott, hozzáfűzve: a magyar–ukrán kapcsolat befagyásával Kijev nagy bajban lenne, ugyanis hazánk ma a szomszédos ország legnagyobb villamosenergia-ellátója, illetve több százmillió köbméter földgáz érkezik Ukrajnába Magyarországról.

„Ilyenkor szeret a nemzetközi közvélemény is, a liberális politika is hibásokat keresni. Na, most segítek nekik. Nem mi vettük el az ukránok kisebbségi jogait itt Magyarországon. Nem mi állítottuk le tavaly az olajszállításokat. Nem Magyarországon gyújtogatnak ukrán templomokat. Nem ukrán ember halt bele magyar sorozásba. Értem én, hogy a kormánnyal szembeni szimpátia sok esetben meghatározza a létet és a tudatot, de legalább az alapvető igazságot tartsa tiszteletben mindenki, legalább itt Magyarországon”

– fogalmazott Szijjártó Péter.

A tárcavezető a sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy berendelte Ukrajna budapesti nagykövetét, Sándor Fegyirt a palágykomoróci templom felgyújtása miatt.