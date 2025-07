Hódít a magyar hot dog, csak 2025 első fél éve alatt húszmilliót adtak el belőle a régióban

Magyarország;eladás;Kelet-Európa;hot dog;

2025-07-18 16:03:00 CEST

Az idén tízéves Fresh Cornerben tavaly 43 millió darabot vettek a szendvicsből. Ezek egymás után téve a budapesti Hősök terétől egészen a New York-i Central Parkig érnének.

A magyar hot dog hódít a régióban, több, mint húszmilliót adtak el belőle 2025 első félévében a régió Fresh Corner-egységeiben – közölte a hot dog világnapján, július 17-én a MOL. Magyarország, Horvátország és Szlovákia a régió fogyasztói toplistája. Idehaza ötmillió, két szomszédunknál pedig hárommiliónál többet fogyasztottak az emberek a Fresh Corner egységekben.

Az idén tízéves Fresh Corner teljes nemzetközi hálózata 2024-ben összesen 43 millió hot dogot értékesített, ami egymás után téve 7000 kilométeres láncot alkotna – elérve a budapesti Hősök terétől egészen a New York-i Central Parkig. A klasszikus hot dog továbbra is toronymagasan vezeti a népszerűségi listákat: Magyarország mellett Horvátországban, Szlovákiában és Csehországban is ez a legkeresettebb íz, ugyanakkor a szezonálisan megjelenő mozzarellás–szárított paradicsomos íz lett a magyar fogyasztók új kedvence, megelőzve a sült hagymás-BBQ-t és a baconös változatot.

A legnagyobb forgalmat tavaly a magyarországi Hatvan mellett található M3-as autópálya menti egység bonyolította le, több mint 200 ezer eladott hot doggal. – A hot dog 2015 óta meghatározó eleme a Fresh Corner kínálatának, legyen szó bármelyik töltőállomásunkról a Balti-tengertől az Adriáig – mondta Styaszny Endre, a MOL Magyarország kiskereskedelmi vezetője.