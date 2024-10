Nekünk ez is jó lesz? - Kevesebb a gyümölcs, több az aroma

Nem csitul a vita az azonos márkájú, de különböző minőségű termékek ügyében. A szlovákok után most a csehek is megvizsgálták, mi kerül a prágai boltok polcaira a nyugat-európai gyártóktól. Az eredmények szerint az elmúlt években semmit nem változott a helyzet, a kelet-európai országokba, így Magyarországra is sok másod- és harmadosztályú terméket szállítanak. A hazai fogyasztóvédelem szerint a termékeket elsősorban biztonságossági szempontból vizsgálják, az egyéb paraméterekre - például hogy az adott élelmiszer nálunk milyen ízhatást keltsen - nincsenek jogszabályok.