Véget ér a legendás Late Night Show

Stephen Colbert;

2025-07-18 21:51:00 CEST

Három évtized után politikai okok vethetnek véget a világ egyik legnépszerűbb televíziós műsorának.

Tíz év után véget ér Amerika egyik legismertebb műsora a The Late Night Show, ezzel együtt pedig “nyugdíjba megy” az ország egyik ikonikussá vált klasszikus talk show formátuma a The Late Night franchise is.

A CBS csatornán futó műsort korábban 22 évig a világ egyik leghíresebb műsorvezetője, David Letterman vezette, akinek helyét 2015-ben vette át a humorista Stephen Colbert. A műsor megszűnése mögött a csatorna hivatalos közleménye szerint nem a nézettség csökkenése, esetleg tartalmi problémák, pláne nem személyi gondok állnak (nem is gondolkodtak Colbert helyettesítésén), hanem anyagi okokból hozták meg a készítők a döntést. A műsorvezető a napokban az egyik epizód felvétele alatt maga jelentette be a hírt, kifejezve sajnálatát. Még ugyanebben az adásban készült interjú Adam Schiff demokrata szenátorral, aki a közösségi médiában reagált a műsor megszűnésének hírére, kiemelve, ha emögött valójában politikai okok állnak, akkor a közönség megérdemli, hogy tudjon róla. Schiff valószínűleg a hírt megelőző körülményekre reagált: a CBS tulajdonos Paramount ugyanis nemrég kénytelen volt peren kívül megegyezni Donald Trumppal, miután az amerikai elnök perrel fenyegette meg a céget a vele készült 60 Minutes interjúért. (Trump szerint rossz színben tűnt fel a műsorban.)

A Paramountnak az eset többek között 16 millió dollárba és Colberttől érkező jó pár erős kritikába fájt. A körülményekhez ráadásul hozzátartozik, hogy a Paramount emellett fúziót is fontolgat a Skydance filmgyártó céggel. Az összeolvadás a Média 1 információi szerint többek között Magyarországot is érintené, ennek nyomán jó eséllyel szűnik meg a Comedy Central, a Paramount Network és az MTV csatornái is.