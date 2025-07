A Mazsihisz elnöke a Kneecap fellépéséről a Szigeten: Van egy határ, amit nem szabad átlépni

Mazsihisz;Sziget Fesztivál;Kneecap;

2025-07-18 19:55:00 CEST

Hiába a tiltakozások, a fesztivál főszervezője világossá tette, hogy színpadra léphet Budapesten a szélsőséges nézeteiről ismert északír együttes. A Kneecap számára ugyanakkor „világosan jelezték”, hogy nem tolerálják a gyűlöletbeszédet.

„Mi, a magyar zenész- és művésztársadalom tagjai mély megdöbbenéssel értesültünk róla, hogy a Sziget Fesztivál, ami eddig a nyitottságáról és a szélsőségektől mentes értékrendjéről volt ismert, teret ad egy gyűlölködő, rasszista zenekarnak, a Kneecapnek” – olvasható abban a petícióban, amelyhez péntek kora délutáni órákig mintegy kétszázan csatlakoztak.

A petíció emlékeztetett arra, hogy a nevezett együttes az Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett barbár terrortámadás után is a Hamász és a Hezbollah terrorszervezeteket éltette. Annak ellenére, hogy a palesztin terroristák egy zenei fesztivál résztvevői közül is csaknem négyszáz embert lemészároltak: sok nőt és férfit brutálisan megkínoztak, nemi szerveiket megcsonkították, csoportosan megerőszakoltak.

„A hazai művésztársadalom sokszínű. Vannak vitáink, másként látjuk a világot, de abban valamennyien egyetértünk, hogy az uszításnak, a gyűlöletbeszédnek nincs helye közöttünk. Elfogadhatatlannak tartjuk és tiltakozunk, hogy a befogadás és a véleményszabadság hamis álcája mögé bújva a Sziget meghív egy olyan zenekart, amelynek értékrendje ellentétes a fesztivál több évtizedes hagyományával” – hangsúlyozta a petíció.

Az aláírók között szép számmal találhatók országosan ismert zenészek, írók, színészek, rendezők. Például: Dés László, Garaczi László, Gálvölgyi János, Gárdos Péter, Geszti Péter, Hegedűs D. Géza, Herendi Gábor, Kepes András, Koncz Zsuzsa, Kovács Patrícia, Majka, Mácsai Pál, Mundruczó Kornél, Nagy Bandó András, Nemes Jeles László, Parti Nagy Lajos, Presser Gábor, Röhrig Géza, Spiró György, Wolf Kati. Kifejezetten a jobboldalhoz sorolt személyiségek – így Skrabski Fruzsina vagy Takaró Mihály – neve is feltűnt. (Takaró megjelenése különösképpen meglepő, hiszen rá korábban nem alaptalanul vetült az antiszemitizmus gyanúja.)

Előzőleg tiltakozó demonstrációt is tartottak az északír együttes szerepeltetése ellen a Hajógyári-szigetnél.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége bejelentette, hogy amennyiben a Kneecap színpadra lép, akkor a Mazsihisz nem vesz részt a Sziget rendezvényein. „Van egy határ, amit nem szabad átlépni” – nyilatkozta lapunknak Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke.

Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke közölte: ez olyan fontos téma, amivel foglalkozni kell, ezért meg fogja találni a módját annak, hogy magas szinten hallassa a hangját. „Ismerem Orbán Viktor miniszterelnököt, és ez alapján biztos vagyok benne, hogy itt nem lesz antiszemita propaganda” – mondta.

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter előbb állásfoglalásban, majd Kádár Tamással, a Sziget főszervezőjével tartott személyes találkozója után is „felelősségteljes döntés” meghozatalára kérte a fesztivált. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes pénteken közleményben tudatta, hogy lemondja fellépését a Sziget Fesztiválon, ha a szervezők nem vonják vissza a Kneecap meghívását.

Kádár Tamás azonban hajthatatlan. A hvg.hu-n publikált véleménycikkében a főszervező egyértelművé tette, hogy nem tekintenek el az északír együttes fellépésétől. Vélekedése szerint „egyre világosabb, hogy ebben a kérdésben nincs jó válasz – és talán ez a legőszintébb felismerés, amit tehetünk”.

Felidézte, hogy a Kneecap idén tavasszal egy fesztiválon a „Fuck Israel!” feliratot vetítette ki, de kitért arra a nyilatkozatukra is, amelyben (más megnyilvánulásaiktól eltérően – a szerk.) azt állították, hogy nem támogatják, és soha nem is támogatták a Hamászt vagy a Hezbollahot.

A főszervező – megemlítve, hogy ő maga is a holokauszt túlélőinek leszármazottja – egyik oldalon azt az érvet hozta fel, hogy az antiszemitizmus új hulláma söpör végig a világon, a Kneecap pedig egyesek olvasatában beleillik ebbe a képletbe. Mások viszont úgy látják: a palesztin nép szenvedésének kimondása nem antiszemitizmus, hanem humanitárius kötelesség. A két párhuzamosan létező értelmezés kibékíthetetlen.

Összegzésképpen Kádár Tamás megismételte a Sziget már ismert álláspontját: „Semmilyen formában nem toleráljuk a gyűlöletbeszédet, és ez az antiszemitizmust is magában foglalja. Mindezt világosan jeleztük a zenekarnak is. Ugyanakkor továbbra is elkötelezettek vagyunk a szólásszabadság szelleme mellett, amely az elmúlt több mint 30 évben a Sziget egyik fundamentumát képezte”.