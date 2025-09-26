Nagy Bandó András: A Sziget azzal hozott rossz döntést, hogy a Kneecap együttest egyáltalán meghívta a fesztiválra

A Kneecap fellépése ellen tiltakozó petíciót – sok más művész mellett – Nagy Bandó András humorista és Parti Nagy Lajos író is aláírta. Amikor például a holokauszttagadó Mahmud Ahmadinezsád volt iráni elnök (két alkalommal is) előadást tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Orbán-kormány nem vállalta a konfrontációt.