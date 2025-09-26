A brit ügyészség azelőtt emelt vádat az egyik koncertjükön Hezbollah-zászlót lobogtató Mo Chara művésznevű belfasti ír zenész ellen, hogy arra a főügyész engedélyt engedélyt adott volna. Ezt a londoni koronabíróság technikai hibának minősítette, az eljárást megszüntette.
A Magyarországról kitiltott belfasti raptrió bejegyzésének apropóját a szombati világbajnoki selejtező futballmérkőzés adta.
A kitiltott Kneecap a kivetítőről üzent, Chappell Roan pedig a dragshowk teatralitásával koronázta meg a szabadság hatnapos ünnepét.
Aznap, amikor az eredeti terv szerint fellépett volna a belfasti ír raptrió.
A tömegben zúgott a Fuck Orbán.
A Sziget Fesztivál, eddig csendesnek ugyan aligha, de civilizáltnak számított. Szabadságharc csataterének nem.
A Magyarországról kitiltott északír raptrió megénekeltette a közönségét a katowicei OFF fesztiválon.
Ülünk a kocsiban, robogunk Észak-Írország felé, egy lakodalomba tartunk magyar párhoz. Az út jó ürügyet szolgáltatott egy kéthetes körúthoz, hogy az ír részen élő ismerősöket és barátokat megnézzük.
A válaszadók 53 százaléka szerint „Bindzsisztán vezetőjének fejbe lövése” a színpadon belefér a művészi szabadságba, kétharmaduk viszont úgy látja, hogy a Kneecap megnyilvánulásai ezzel szemben valóban gyűlöletbeszédnek minősülnek – derül ki az Europion felméréséből.
Gyorsan elfogták a kommentje miatt.
Meggyűlik a baja az Orbán-kormánynak idén nyáron a fesztiválokkal, most éppen nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva tiltotta ki a belfasti ír raptriót, a Kneecapet Magyarországról.
Következményektől függetlenül az együttes már többször kiállt azért, amiben hisz, és sokkal nagyobb szervezetek eszén is túljárt.
A Kneecap fellépése ellen tiltakozó petíciót – sok más művész mellett – Nagy Bandó András humorista és Parti Nagy Lajos író is aláírta. Amikor például a holokauszttagadó Mahmud Ahmadinezsád volt iráni elnök (két alkalommal is) előadást tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Orbán-kormány nem vállalta a konfrontációt.
Az északír raptrió tagjai a Budapest Pride résztvevőivel állítják párhuzamba magukat.
„Ez példátlan lépés, amelyet szükségtelennek és sajnálatosnak tartunk” – hangsúlyozta a fesztivál. Izrael magyarországi nagykövete eközben közölte, az Orbán-kormány erkölcsileg helyes döntést hozott, és nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is bebizonyította, hogy az antiszemitizmusnak nincs helye Magyarországon.
Maga az északír raptrió még nem reagált a hírre.
„A hivatalos üzenet: zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben” – tudatta Kovács Zoltán a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.
Antiszemita gyűlöletbeszéd miatt. A Sziget Fesztivál szervezői közölték, ők ezzel kapcsolatban semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak.
Hiába a tiltakozások, a fesztivál főszervezője világossá tette, hogy színpadra léphet Budapesten a szélsőséges nézeteiről ismert északír együttes. A Kneecap számára ugyanakkor „világosan jelezték”, hogy nem tolerálják a gyűlöletbeszédet.
Hiába a felháborodás és a petíció.
A politikusok, civilek és a Mazsihisz tiltakozása, valamint a nemrégiben indult petíció ellenére úgy néz ki, hogy nem mondják le az együttes fellépését.
A petíció kezdeményezői szerint a Sziget fesztivál a „befogadás és a véleményszabadság hamis álcája” mögé bújva teret ad egy „gyűlölködő, rasszista” zenekarnak.
A Sziget Fesztivál szervezői korábban a szólásszabadságra hivatkoztak, és nem adták jelét annak, hogy készek lennének lemondani az északír együttes koncertjét.
Az EU-s ügyekért felelős miniszter arra kérte a szervezőket, hogy felelősségteljes döntést hozzanak a fesztivál programjáról és lebonyolításáról, miután továbbra nem tervezik lemondani a hangzatosan palesztinpárti és Izrael-ellenes együttes fellépését.
Egyre nagyobb felháborodást vált ki, hogy a Sziget Fesztiválra meghívást kapott egy antiszemita, az iszlamista terrorszervezeteket éltető északír együttes. Bóka János miniszter, a Mazsihisz és civilek is tiltakoznak.
Magyarországon érvényes a szólásszabadság, ahogyan a Sziget Fesztiválon is, ezért a szervezők továbbra sem tervezik lemondani a hangzatosan palesztinpárti és Izrael-ellenes együttes fellépését.