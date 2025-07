Ukrajnában egy nap alatt legkevesebb hét ember meghalt, csaknem 30 pedig megsebesült orosz légicsapásokban

Lengyelország;Ukrajna;halálos áldozatok;sérültek;vadászgépek;dróntámadások;orosz-ukrán háború;

2025-07-19 12:19:00 CEST

Az agresszió fokozódása miatt Lengyelország vadászrepülőgépeket küldött keleti határvidékére, miközben az Egyesült Államok Németországon keresztül küldené az ígért Patriot nevű légvédelmi rakétákat.

Az elmúlt 24 órában az orosz légicsapásokban legalább hét ember meghalt 28 pedig megsebesült szerte Ukrajna területén – közölte szombaton a The Kyiv Indpendent az ukrán regionális hatóságok jelentései nyomán. Az ukrán légierő közölte, hogy péntek éjjel 185 drónt és 23 rakétát lőttek le azután, hogy Oroszország 344 támadó- és megtévesztő drónból, 12 ballisztikus rakétából és 23 cirkálórakétából álló fegyverarzenállal indította napi légicsapásait. Összesen 129 drón és hét rakéta meghibásodott vagy elveszett, míg öt cirkálórakéta és 30 drón célba érhetett, pusztított.

A jelentések szerint Donyeck megyében, Pokrovszk régióban öt ember halt meg, kilencen pedig megsebesültek. Odessza megyében egy lakóépület gyulladt egy dróntámadást követően, a robbanásban egy nő meghalt, legkevesebb három sérültről tudnak, a támadás célpontja a polgári infrastruktúra volt. Herszon megyében egy ember meghalt 12-en pedig megsebesültek. Az orosz légicsapások több tucatnyi települést értek el, köztük Herszon városát. Ott megrongáltak egy toronyházat, kilenc önálló lakóházat, a helyi tűzoltóság egyik épületét, egy garázst és több autót.

Zaporizzsja megyében egy 64 éves férfi vesztette életét, itt is civil célpontok, épületek, létesítmények károsodtak. – Szumi megyében három lakó sérült meg, ugyanakkor több ezer család maradt áram nélkül, közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebook-oldalán, kiemelve, hogy a helyreállítás, a közszolgáltatások biztosítása országszerte zajlik. Szükség is van a munkákra: Dnyipropetrovszk megyében egy 57 éves férfi sérült meg, viszont meghalt egy korábbi orosz támadás 51 éves sérültje. Pavlovgrad lakóinak pokoli éjszakájuk volt az odairányzott rakétaesőben, ahogy Harkiv megyében is, ahol lakások, vasúti pályaszakaszok, víz- és elektromosvezetékek rongálódtak meg.

Mindeközben a lengyel fegyveres erők operatív parancsnoksága közölte, hogy Lengyelország vadászgépeket vezényelt az orosz támadások eszkalálódása miatt határvidékeinek védelmére. Ukrajna, az ukrán lakosság számára jó hír, hogy az Egyesült Államok – ígéretének megfelelően – felgyorsítja az áttételes fegyverszállítást. Ez a The Eall Street Journal jelentése szerint azt jelenti, hogy az ukrán légvédelem megerősítésére előbb nem Svájcba, hanem Németországba küld Patriot-rakétákat egyenesen a gyártósorról, első ütemben két üteget. Ezeket aztán Berlin szállítja Kijevbe .