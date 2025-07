Izraeli-szíriai tűszünetről tett bejelentést az amerikai különmegbízott

Közel-Kelet;Izrael;háború;Szíria;tűzszünet;bejelentés;

2025-07-19 10:58:00 CEST

Tom Barrack, az Egyesült Államok törökországi nagykövete közvetít a két ország között. Szíriában napok óta vallási csoportok között összecsapások dúlnak, Izrael az ott élő drúzok védelmében légicsapásokat mért Damaszkuszra.

Tűzszünetben állapodott meg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Ahmed al-Sharaa szíriai elnök Marco Rubio amerikai külügyminiszter támogatásával – írja a The Times Of Israel az Egyesült Államok törökországi nagykövetére hivatkozva. Tom Barrack, aki egyben Szíria különmegbízottja is arról írt az X-en, hogy a tűzszünetben több szomszédos ország, közöttük Törökország és Jordánia is érdekelt.

– Felszólítjuk a drúzokat, beduinokat, az alavitákat és szunnitákat, hogy tegyék le fegyvereiket, és más kisebbségekkel együtt építsenek egy új és egységes szíriai identitást – jelentette ki Tom Barrack, de a tűzszünet részleteit nem közölte. A bejelentés azért is fontos, mert újabb összecsapások robbantak ki a drúz csoportok és a beduin klánok között, és emiatt több tízezer ember menekülni kényszerült. A bejelentés ellenére a hírügynökségek által közzétett szombati képek szerint tűzszünet egyelőre csak papíron lehet.

A szíriai elnöki hivatal péntek késő este bejelentette, hogy a hatóságok délre összpontosítják erőiket, hogy véget vessenek az összecsapásoknak, amelyek napok óta tartanak a túlnyomórészt drúzok lakta területeken, s amelyekben eddig több mint 300 ember halt meg. Szerdán Izrael légicsapásokat mért Damaszkuszra, miközben délen a kormányerőket is támadta, követelve kivonulásukat, és azt állítva, hogy Izrael célja a szíriai drúzok védelme. Az izraeli hadserek közleménye szerint csapataik célja, hogy a drúzok egy részét izraeli területre juttassák el.