Szijjártó Péter közölte, hogy az Orbán-kormány 10 millióval támogatja a Jeruzsálemi Latin Patriarchátust, de közben mélyen hallgatott a gázai katolikus templomot ért halálos izraeli támadásról

2025-07-19 20:10:00 CEST

Nem az első eset, hogy elmarad az Orbán-kormánytól a kemény hangnem egy keresztények elleni támadás után, ha azt valamely szövetségese követi el.

Ékesszólóan illusztrálja az Orbán-kormány külpolitika következetlenségét az a Facebook-poszt, amelyet Szijjártó Péter tett közzé a Facebookon a közel-keleti keresztényeket az elmúlt napokban ért tragédiákról.

„Szíriából szomorú hírek érkeztek a napokban, hiszen újabb brutális támadások érték a kisebbségeket, köztük a keresztényeket. Ez elfogadhatatlan, a nemzetközi közösségnek határozottan fel kell, fel kellene lépnie ezen támadásokkal szemben” - fogalmazott a tárcavezető, majd arról írt, hogy „ránk, magyarokra minden nehéz helyzetbe kerülő keresztény közösség számíthat, ezért üdvözöltem a Vatikán és Izrael közötti kapcsolatfelvételt az elmúlt napok szomorú eseményeit követően, egyúttal az Orbán-kormány újabb 10 millió forinttal támogatja a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus humanitárius tevékenységét.”

Mindezt úgy sikerült közölnie, hogy közben a miniszter egy árva szóval sem említette, hogy az „elmúlt napok szomorú eseményei” pontosan mit is takarnak: Izrael ugyanis csütörtökön a Gázai övezet egyetlen katolikus templomára, a Szent Család-templomra mért csapást, amelynek következtében az épület megrongálódott, három ember meghalt és többen megsebesültek, köztük a templom plébánosa is. A szent helyen nem mellesleg mintegy 600, otthonából elmenekült embert, jelentős részben gyerekeket szállásoltak el. Az eset már Donald Trump amerikai elnöknek is soknak bizonyult és dühösen hívta fel miatta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, aki ezután elnézést kért a támadásért és vizsgálatot rendelt el az ügyben. A templom bombázását elítélte mások mellett Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök is, XIV. Leó pápa pedig szintén „mélységes szomorúságának” adott hangot és ismét azonnali tűzszünetre szólított fel a térségben. A katolikus egyházfő aggodalmát fejezte ki a palesztin területen uralkodó drámai humanitárius helyzet miatt is.

Szijjártó Péter bejegyzésében mindennek semmi jele nincs, helyette úgy fogalmazott, hogy Gideon Saar izraeli külügyminiszterrel „áttekintették a régióban kialakult helyzetet”, majd egyetértettek abban, hogy határozottan el kell ítélni a szíriai kisebbségek elleni támadásokat.

Az Orbán-kormány egyébként hasonlóan elnéző a keresztény elleni támadásokkal kapcsolatban akkor is, amikor egy másik szövetségese, Azerbajdzsán iszlám vezetése hajtja végre azt a világ legrégebbi keresztény államát létrehozó örményekkel szemben. Sőt, a fideszes Hoppál Péter bő egy hete „felszabadításnak” nevezte, hogy Hegyi-Karabahból az azeri hadsereg gyakorlatilag etnikai tisztogatást hajtott vágre, amikor elüldözte az örményeket.