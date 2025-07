Ideológiai átneveléssel próbálja rákényszeríteni a megszállt területeken élő ukrán gyerekekre az orosz identitást a Kreml

Ukrajna;nemzeti identitás;orosz megszállás;

2025-07-20 13:49:00 CEST

Természetesen az iskolákban is olyan takönyvekből tanulnak, amelyek igazolják Oroszország háborúját, de nem maradhat el a Szovjetunió dicsőítése sem.

Gyermekkoruktól kezdve igyekszenek felszámolni a megszállt ukrajnai területeken élő fiatalok ukrán identitását, és jelentős erővel folyik az oroszosítás – derül ki a BBC beszámolójából.

A tudósítás szerint Luhanszk városában egy helyi óvodában több mint hetven kisgyerek áll sorban, kezükben hosszú, fekete-narancssárga katonai zászlót tartva, amelyből „Z” betűt formáznak, ez a jelkép az orosz invázióhoz kötődik. A város más pontján hét kislány ugrál egy orosz zászló előtt, miközben az „Én orosz vagyok” című dal szól. A zene elhangzása után a gyerekek egyszerre kiáltják: „Orosz vagyok.” Egy Anthracite nevű településen óvodások árokgyertyákat (ezek olyan, egyszerű, házilag készített eszközök, amelyeket háborús vagy frontvonalbeli körülmények között használnak fény- és hőforrásként, főként lövészárkokban vagy menedékhelyeken – a szerk.) és pokrócokat készítenek a hadsereg számára.

A BBC szerint ezek a példák egy, Moszkvából irányított kampány részei, amely Ukrajna nemzeti identitásának felszámolására, valamint a fiatal ukránok oroszbaráttá nevelésére irányul. Mivel sok ukrán tanár elhagyta a térséget, az orosz kormány egyszeri, 2 millió rubeles (jelenlegi árfolyamon közel 8,7 millió forint – a szerk.) támogatást kínál azoknak az orosz pedagógusoknak, akik vállalják, hogy a megszállt régiókban dolgoznak. Az Ifjúsági Hadsereg (Junarmija), amely az orosz védelmi minisztériumhoz tartozik, már nyolcéves gyerekeket is tagjai közé fogad, és jelen van a megszállt területeken is. „Alapvető képességeket adunk a gyerekeknek, amelyek hasznosak lehetnek, ha a katonai pályát választanák” – mondta Fidail Bikbulatov, a Junarmija zaporizzsjai részlegének vezetője. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság szankciókat vezetett be a szervezet és Bikbulatov ellen az ukrán gyermekek militarizálása miatt.

A Junarmija mellett más orosz állami szervezetek is működnek a területen, például a „Elsők Mozgalma” és a „Harcos Központ” nevű hálózat, amelyek célja a fiatalok katonai és sportos felkészítése, valamint a hazafias nevelés. Ezek a szervezetek versenyeket is rendeznek, például a Zarnica játékokat, ahol az ukrán gyerekeknek katonai tudásról és az orosz történelemről kell számot adniuk. Az iskolákban az oktatás orosz nyelven és tanterv alapján zajlik, olyan tankönyvekből, amelyek igazolják Oroszország ukrajnai háborúját.

Egy megszállt donyecki iskolában tanuló Lisa arról számolt be, hogy a diákokat kötelezték Oroszországot és a Szovjetuniót dicsőítő rendezvényeken való részvételre. „Amikor felvonulásra készültünk, nekem és az egész osztálynak minden hétvégén részt kellett vennünk a próbákon. Plakátokat kellett tartanunk. Nem mondhattam nemet, nem volt választási lehetőségem. Kijelentették, hogy kötelező, különben nem vizsgázhatok le” – mondta Lisa, aki jelenleg az Egyesült Államokban él. „Minden tanóra elején fel kellett állnunk, a kezünket a szívünkre helyezni, és meghallgatni az orosz himnuszt, amit kívülről is meg kellett tanulni.”

A BBC beszámolója szerint az orosz katonák iskolákat látogatnak, ahol úgynevezett „bátorságórákat” tartanak, és saját katonai tetteikről mesélnek, miközben az ukrán hadsereget negatív színben tüntetik fel. Pavel Tropkin, az Egységes Oroszország párt tisztségviselője azt mondta: „ezek a foglalkozások azért vannak, hogy a gyerekek tisztában legyenek a háború céljaival”.

A hír szerint külön programokat is szerveznek, például Melitopolban, ahol olyan kiállításokat rendeznek, mint az „Oroszország – az én történelmem” vagy „A különleges katonai művelet hősei”. Ezen felül a Kreml nagyszabású programot indított, amelynek keretében ukrán gyerekeket oroszországi utazásokra visznek, hogy erősítsék bennük a lojalitást és az oroszbarát érzéseket. Olga Ljubimova orosz kulturális miniszter közlése szerint a „4+85” nevű program révén több mint húszezer gyermeket vittek a megszállt területekről Oroszországba, a Rosconcert állami ügynökség szerint pedig a cél az, hogy „az új nemzedék az egységes orosz társadalomba illeszkedjen be”.

A tudósítás kitér arra is, hogy a megszállt területekről ukrán gyermekek ezreit vitték át Oroszországba, ahonnan sokan nem térhettek vissza. Az ukrán kormány adatai szerint több mint 19 000, a brit kormány becslése szerint mintegy 6 000 ukrán gyermeket helyeztek el orosz „átnevelő táborokban”. A nemzetközi humanitárius jog tiltja, hogy a megszálló hatalom beszervezze vagy propagandával befolyásolja a helyi gyerekeket. A Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-ban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen többek között a gyermekek jogellenes deportálása miatt, ezt az orosz vezetés tagadja.

A BBC összefoglalója szerint Oroszország Ukrajna elleni háborúja nemcsak területszerzésről szól, hanem arról is, hogy a megszállt területeken élő lakosokra, köztük a gyerekekre is saját identitását kényszerítse rá.