Korrupciós gyanú a szakképzési centrumban: a kancellár diplomata-terepjárójáról mindenki hallgat

korrupció;Mátészalka;terepjáró;hallgatás;szakképzési centrumok;

2025-07-21 05:55:00 CEST

Némaságba burkolózott a szakképzésért felelős Kulturális és Innovációs Minisztérium, ahogy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal is a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárját érintő kérdéseinkkel kapcsolatban. Rostás János kancellár ellen – aki Nyírkércs fideszes polgármestere is – még tavaly indult rendőrségi nyomozás hűtlen kezelés gyanúja miatt, ennek ellenére nem kellett lemondania egyik vezetői tisztségéről sem.

Az elmúlt két hétben többször kerestük a minisztériumot, a hivatalt és a szakképzési centrumot, tudtak-e a kancellárt érintő korrupciós gyanúról és az ellene folyó rendőrségi eljárásról, ha igen, miért nem látták szükségesnek, hogy felmentsék a pozíciójából, de kérdéseinkre nem reagáltak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészségtől annyit tudtunk meg, hogy az általunk érdeklődött bűnügy felderítési szakaszban van, ugyanakkor gyanúsítottat még nem hallgattak ki.

Az ügy részleteit Tóth Endre, a Momentum országgyűlési képviselője ismertette július elején, amelyekről a Népszava is beszámolt: a politikus szerint Rostás János kancellár több visszaélést is elkövethetett az elmúlt években – túlárazott telekvásárlástól és bérleti szerződésektől kezdve luxusautó vásárlásáig, mindezt a szakképzési centrum nevében –, amelyeket dokumentumokkal is bizonyítani lehet.

A politikus legutóbb arra is felhívta a figyelmet, hogy a kancellár által “szolgálati autóként” használt, a dokumentumok szerint 2022-ben 32 millió forintért vásárolt Ford Explorer terepjáróra a CD jelzés, vasgyis diplomatát jelentő embléma is fel lett helyezve, ami a hazai szabályozás szerint a diplomáciai vagy konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, illetve a mentességet élvező személyek járművein használható. Mivel a szakképzési centrum nem tartozik ebbe a körbe, Tóth Endre rendőrségi feljelentést tett a diplomatajelzés megtévesztő használata miatt.

A képviselő írásbeli kérdésekkel is megkereste a Kulturális és Innovációs Minisztériumot, ám csak kitérő válaszokat kapott a minisztérium államtitkárától, Zsigó Róberttől, aki szerint Tóth Endre “politikai megfontolásból, pártpolitikai ügyként” igyekszik beállítani a helyzetet, miután a momentumos politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az ország 46 szakképzési centrumból 15-ben van olyan vezető, akik fideszes politikai múlttal rendelkeznek, vagy jelenleg is kormánypárti színekben polgármesterek, önkormányzati képviselők.