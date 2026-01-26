Aszfaltra terepjárót vettek, de továbbadták

Vélhetően nem vált be a VII. kerületi aszfaltdzsungelben az a polgári védelmi célú terepjáró, melyet megvásárlása után kevesebb mint egy évvel a fideszes polgármester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak "passzolt le". Pedig a 2011 augusztusi autóvásárlást előzőleg azzal indokolta Vattamány Zsolt, hogy az erzsébetvárosi polgári védelem korábban méltatlanul kevés önkormányzati segítséget kapott - a kirendeltségvezetőnek sem volt szolgálati járműve. Vettek is neki egyet, csaknem négymillió forintért.