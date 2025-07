Imponáló fölénnyel legyőzte a címvédő horvátokat, világbajnoki elődöntős a magyar férfi pólóválogatott

férfi vízilabda;

2025-07-20 16:07:00 CEST

A keddi elődöntőben jönnek az olimpiai bajnok szerbek.

A magyar férfi vízilabda-válogatott 18-12-re legyőzte a címvédő horvát együttest a szingapúri vizes világbajnokság vasárnapi negyeddöntőjében.

Varga Zsolt szövetségi kapitány nem sokkal a kezdés előtt jelentette be, hogy Jansik Szilárd szemsérülése kiújult, így a világbajnokságon már nem számíthat a játékára. Magyar előnnyel indult a találkozó, Vámos Márton a keresztpasszt derékig kiemelkedve húzta le és zúdította egyből a hálóba. A következő támadásból újra fórba került a gárda, ezúttal pedig Manhercz Krisztián lőtte ki a bal felsőt. Zvonimir Butic akcióból válaszolt, a kontra ítélet után pedig a honosított orosz balkezes, Konsztantyin Harkov egyenlített. Fórban Marko Bijac, a horvátok világklasszis kapusa először avatkozott játékba a meccs közben, de Kovács Péter közeli húzásával szemben már ő is tehetetlen volt. A horvátok gyönyörűen végigvitt fórját Butic fejezte be, a túloldalon Vámos lövése pedig utat talált Bijac keze alatt a hálóba. A rivális egymást követően három fórt kapott, ebből kettőt értékesítve fordított.

A magyarok nehezen tudtak levegőhöz jutni a horvátok szoros védekezésében, de Vámosnak ez sem jelentett gondot, és már a harmadik gólját lőtte a nyitónegyedben. A játékrész utolsó egy percébe még mindkét oldalon belefért egy-egy gól, előbb Harkov maradt bántóan üresen a magyar kapu előterében, de Fekete Gergő válaszolt (6-6).

A második negyedre a horvát szövetségi kapitány Toni Popadicot küldte a kapuba, de őt is azonnal felavatták, előbb Vigvári Vendel, majd Nagy Ákos lőtte ki a jobb alsót emberelőnyben. Kivédekezett emberhátrány után a lefordulásból Manhercz került helyzetbe, és ő sem hibázott, ezzel először három góllal vezetett a magyar csapat, a horvát szövetségi kapitány, Ivica Tucak pedig időt kért. Tanítványai fórból zárkóztak fel, de a következő két előnynél még a kaput sem találták el.

A magyarok nehezen alakítottak ki lövőhelyzetet, így Manhercz inkább csinált egyet magának, és védhetetlenül zúdított a bal felsőbe, a horvátok pedig újabb fórt hibáztak el. Nagy Ádám emberelőnyben előbb megmentette magának a blokkról felpattanó labdát, majd másodpercekkel később be is bombázta azt a hálóba, ezzel négygólos előnnyel érte a nagyszünet a csapatot.

A fordulást követően Vigvári Vendel óriási küzdelem árán hozta el a labdát a ráúszásnál, jutalma pedig Manhercz bombagólja volt. Kivédekezett hátrány után előnyben támadhattak a magyarok, de mindkét lövés a felső lécen csattant. A magyar lövőknek megjött a kedve, ezúttal Vigvári Vendel két blokkoló kéz között, az ekkor már visszatérő Bijac feje fölött durrantott a léc alá, féltucatnyi gólra növelve ezzel a különbséget.

A horvátok hosszú gólcsendje még ötméteresből sem tört meg, Marko Zuvela büntetőjét Csoma védte, végül azonban emberelőnyből már sikerült bevenniük a magyar kaput. Bő másfél perccel a negyed vége előtt Zuvela és Kovács együttesen kapott piros lapot, majd a horvátok újabb fórt értékesítve négy gólra zárkóztak fel. Centerből Molnár Erik harcolt ki kiállítást, Varga Zsolt időt kért, amely után Manhercz lövése vágódott le a horvát falról.

A záró nyolc perc értékesített horvát fórral indult, a túloldalon Vigvári Vince is értékesítette a létszámfölényt. A rivális újabb kiállítást használt ki, majd egy jó védekezés után megint csak emberelőnybe került, Tucak mester pedig időt kért, Luka Loncar pedig éppen amikor kiegészültek a magyarok, a hálóba húzott.

A spanyolok elleni csoportrangadóhoz hasonlóan a magyarok láthatóan elbizonytalanodtak, támadásban tehetetlennek tűntek, de Vismeg Zsombor ezt láthatóan megelégelte, és védhetetlenül pattintott a hálóba. A horvátok a menetrendszerűen érkező fórjukat kihagyták, és hosszú idő után a magyarok oldalára is jött az ítélet, Nagy Ádám pedig higgadt befejezőnek bizonyt, 2:40 perccel a vége előtt négy gól volt a különbség.

Újabb jó emberhátrányos védekezés után pörögtek a másodpercek a meccsből, Nagy Ádám pedig újabb mesteri lövéssel gyakorlatilag eldöntötte a találkozót (17-12), s a végén Molnár Erik is betalált.

A magyarok a keddi elődöntőben az olimpiai bajnok szerbekkel találkoznak.