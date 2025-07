Olekszandr Uszik kétszer padlóra küldte ellenfelét, győzelmével újra ő a nehézsúly vitathatatlan királya

profi boksz;

2025-07-20 22:50:00 CEST

A világ jelenleg talán legjobb bokszolója, az ukrán fenomén a meccs után odament brit ellenfeléhez, mondott neki néhány vigasztaló szót és meghajolt előtte.

Másodjára is egyesítette a világ négy nagy bokszszervezete, a WBC, WBO, WBA és az IBF bajnoki címét Olekszandr Uszik. A 38 éves ukrán ökölvívő az ellen a nála 11 évvel fiatalabb brit Daniel Dubois ellen lépett pályára, akit két éve már legyőzött egyszer, akkor a kilencedik, most pedig az ötödik menetben ütötte ki a londoni Wembley 94 ezer nézője előtt. Dubois a negyedik menet végéig tudott többé-kevésbe egyenrangú fél lenni a fordított alapállású Uszikkal szemben, akit az ötödik menetben sarokba is szorított, rohamát azonban az ukrán fenomén egy villámgyors jobbhoroggal szakította meg. A brit ökölvívó ekkor padlóra került, és bár a nyolcadik rászámolásnál felállt, a bíró pedig úgy döntött, hogy folytathatja, nem volt kegyelem, néhány másodperccel később Uszik egy nagyon kemény balhoroggal ki is ütötte Duboist, akinek az edzője ekkor bedobta a törölközőt.

Győzelmével Olekszandr Uszik mindössze a második olyan ökölvívó Muhammad Ali után, akinek kétszer is a nehézsúly „vitathatatlan” bajnoka lett. Először – a Tyson Fury elleni 2024. májusi meccsen sikerült neki a címegyesítés, a kötelező kihívóról szóló szabályai miatt azonban az IBF övéről le kellett mondania. Ezt most szerezte vissza, nem mellesleg a szombat esti londoni kiütés azt jelenti, hogy Tyson Fury és Anthony Joshua mellett Daniel Duboist is kétszer legyőzte már.

Sajnálom Dubois-t, de ilyen a sport. Nagyon akartam ezt a győzelmet. Ezután két vagy három hónapig csak pihenni akarok a feleségemmel, a gyerekeimmel – vázolta a közeljövő terveit az az Uszik, a világ jelenleg talán legjobb bokszolójaként a meccs után odament brit ellenfeléhez, mondott neki néhány vigasztaló szót és meghajolt előtte. – Elismerésemet kell kifejeznem a teljesítményéért, mindent beleadtam. Vissza fogok térni – gratulált Dubois.

Az agresszor Oroszország ellen csaknem három és fél éve háborút vívó Ukrajnának elég sokat jelent, az egyesített világbajnoki cím. Maga Olekszandr Uszik a meccs előtt többször keményen bírálta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, az amerikait, Donald Trumpot pedig meghívta a Kijev melletti házába, hogy ő is lása, hogy néz ki a pusztítás, amelyet az oroszok Ukrajnában végeznek.