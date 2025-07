Átnyomják erőből

MTA;ELTE;HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat;

2025-07-21 06:00:00 CEST

Tudománypolitika nincs, csak kósza ötletek vannak – mondta a Népszavának adott interjúban Pálinkás József korábbi MTA-elnök, amivel egy csapásra el is oszlatta azt a már egyébként is alig-alig létező illúziót, hogy az Orbán-kormánynak lenne valamiféle, a laikus számára láthatatlan mesterterve, legalább ezen a területen. Egy ilyen kósza ötlet lehet az egykor az MTA-hoz tartozó négy humán kutatóközpont átadása az ELTE-nek. Logika nincs benne, hosszú távon valószínűleg se az egyetem, se a kutatóintézetek nem járnak jól vele. Az egyetem és a most éppen HUN-REN-nek nevezett kutatóhálózat vezetése pedig tűzön-vízen átviszi a tervet, fittyet hányva a kutatók tiltakozására, minden jogi és egyéb aggályra. Ezzel veszélyes precedenst teremtenek, ami lehetőséget ad a kutatóhálózat további szétdarabolására. Ha egyszer megtörtént, miért ne jelentkezhetne be bármelyik egyetem egy-egy kutatóközpontért, ami jól jönne a portfóliójába?

Az ide-oda rángatás közepette csak éppen egyetlen dolgot nem lehet csinálni a kutatóintézetekben: nyugodtan kutatni. Arról már nem is beszélve, hogy bármit is ígér az egyébként súlyosan alulfinanszírozott egyetem vezetése, valószínűleg nem alaptalan a dolgozók félelme, hogy előbb-utóbb a „párhuzamosságok megszüntetése” érdekében elbocsátásokra kerülhet sor.

Ahogy azt már a kezdetekkor sejteni lehetett, az MTA-tól való elszakítás nem a stabilitást és fejlődést hozta a kutatóhálózat számára, hanem állandó bizonytalanságot, átszervezést és most végül szétdarabolódást.

Az Akadémia hiába jelentkezett be az érintett kutatóközpontokért, a HUN-REN vezetése válaszra sem méltatta az ajánlatot. Nem is tehette, az nyílt beismerése lett volna annak, hogy a hat évvel ezelőtti elszakítás hiba volt. Márpedig Pálinkás József szerint ez a kormány képtelen a korrekcióra, makacsul ragaszkodik minden ostoba döntéséhez. Emellett egyre újabbakat hoz, tovább fokozva a teljes zűrzavart. Már csak abban reménykedhetünk, hogy mindennek legalább egy része helyrehozható.