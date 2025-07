Orbán nem támogatja

támogatás;Ukrajna;Orbán Viktor;uniós költségvetés;

2025-07-21 06:00:00 CEST

Magyarország nem támogatja a 2028–34-es uniós költségvetést, mert Ukrajna... – fröcsögte a miniszterelnök. Tegyünk egy apró megjegyzést: attól, hogy ő valamit nem támogat, az nem jelenti azt, hogy az ország sem támogatja. Csendben megjegyzem, a magyar miniszterelnöknek nem az a dolga, hogy egy majdan csatlakozó ország majdani támogatását csökkentse, hanem az, hogy az országának járó támogatásokat megszerezze. De ez utóbbiban siralmasan teljesít Orbán, azért is áll úgy a gazdaság, a vasút, az egészségügy. Ezért van a merülőrajt.

Magyarország is kapott 2004 előtt előcsatlakozási, felzárkózási támogatásokat az EU-tól. Ha járt nekünk, jár másnak is. Nem mellesleg Ukrajna, miközben szuverenitását védi, épp letöri, tompítja az orosz agressziós álmokat. Európát védi, ezért minden európai polgár elemi érdeke Ukrajna támogatása. Akár az uniós büdzséből is.

Az Unió következő költségvetésének kereteit ugyan most hozta nyilvánosságra a Bizottság, de a most kezdődő konzultáció majd csak 2027 végén zárul le. Az álmoskönyvek szerint akkor már sok dolga nem lesz Orbán Viktornak sem a hazai, sem az uniós büdzsével – érdemes zárójelbe tenni, hogy ő mit nem támogat.

Tehát most egy bő kétéves egyeztetési folyamat kezdődik. Nézzük, mi a helyzet Orbán bármelyik hazai költségvetésével. Ő kivel konzultált a tartalmáról? Szakemberekkel biztos nem, akkor nem omlana össze nem hét alatt minden költségvetési terve. Majd ha az Orbán-kormány végre egyszer összerak egy végrehajtható, az érdekképviseletekkel, civilekkel egyezett éves büdzsét – na akkor szóljanak. De erre már nem lesz idejük, hisz a következő, a 2027-es költségvetést remélhetőleg már mások, szakemberek tervezik!