Dmitrij Peszkov: Donald Trump találkozhat Vlagyimir Putyinnal, ha szeptemberben Pekingbe utazik

2025-07-21 16:01:00 CEST

A Kreml szerint azonban előfordulhat, hogy ha az amerikai elnök el is menne a második világháború távol-keleti befejezésének nyolcvanadik évfordulós ünnepségekre, ők megfontolnák a tárgyalások célszerűségét.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Pekingben találkozhatnak szeptemberben, amikor Kína a Japán felett aratott győzelem 80. évfordulója alkalmából ünnepségsorozatot rendez – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség arról, hogy mit válaszolt Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján a The Times felvetésére.

A Népszava is beszámolt arról, hogy Donald Trump egy héttel ezelőtt ultimátumot adott Vlagyimir Putyinnak, ha 50 napon belül nincs orosz-ukrán békemegállapodás, akkor 100 százalékos másodlagos vámot vezetne be Oroszországgal szemben. Később arról is beszélt, hogy csalódott az orosz elnökben, de még „nem végzett vele”.

Vasárnap viszont Peszkov reagált a fenyegetésre úgy, „a nemzetközi közvélemény mára már megszokta az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak időnként kemény hangvételét”. Ugyanakkor a szóvivő kiemelte, hogy szerintük az ukrajnai helyzet békés megoldását ugyan szeretnék, de az hosszabb folyamat, és Moszkva mindenképpen el akarja érni céljait, amelyek – hangsúlyozta – egyértelműek. Ezzel feltehetően arra utalt, hogy az orosz elnök egy éve már ismertette részéről a béke Ukrajnára nézve végzetes feltételeit, amelyek jó részét idén májusban megerősítette.

– Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az amerikai vezető kínai utat tervezne, de Moszkva készül a pekingi útra, amelyre Vlagyimir Putyin már meghívást kapott – jegyezte meg Dmitrij Peszkov, aki szerint ugyanakkor „ha úgy esik, akkor az sem zárható ki, hogy felmerül a találkozó megtartásának kérdése”.