„Nem ez a stílusom” – Bocsánatot kért a Tisza Párt aktivistáira köpködő mezőtúri vállalkozó

bocsánatkérés;köpködés;Tisza Párt;

2025-07-22 15:35:00 CEST

Azt állítja, nincs baja Magyar Péter politikai alaulatával, 2006-ban még munkáspárti színekben indult is az önkormányzati választáson.

Maga jelentkezett a Telexnél Herceg Zoltán vállalkozó, aki vasárnap Abádszalókon káromkodva, kerítést rázva üvöltözött a Tisza Párt szimpatizánsaival, egyiküket pedig le is köpte. A férfi azt mondta a lapnak: „ez az egyik legszégyenteljesebb dolog az életemben, soha nem tettem ilyet.”

Mint arról mi is beszámoltunk, Magyar Péter a közösségi oldalán tett közzé egy alig félperces videót, melyen az látható, amint egy férfi a kerítés túloldalán állva egy másik férfi felé köp, majd azt kérdezi: „faszszopó, mi az, hogy gyere ki a ketrecből?!”. Ekkor többen udvariasan megkérték a tomboló férfit, fejezze be, amit csinál. „Ez a buzi aszongya, gyere ki a ketrecből. Mi vagyok én, majom?! Te szarházi!” – kiabálta indulatosan. A Tisza Párt elnöke bejegyzésében azt írta, „Abádszalókon a kipusztított nádas helyén felhúzott egyik 100 milliós NER mobilházból kijőve ismét bemutatták a rendszer valódi arcát”.

Ezt követően azt már a 444 derítette ki, hogy a férfi egy jól ismert mezőtúri vállalkozó. 2012-ben alapította a Prince Job Holding Zrt. nevű céget, amely elvileg munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozik. Nemsokára kiszállt belőle, most a felesége nevén van a vállalkozás, de nem távolodhatott el nagyon a cég irányításától. Mellesleg a vállalkozás kétszer is jelentős uniós támogatásban részesült, összesen közel 400 millió forintot kapott.

Herceg Zoltán most a Telexnek úgy fogalmazott: „Ha lehetne, visszacsinálnám, nem ez a stílusom. Soha nem köptem még le senkit az életemben. Elnézést kérek a kirohanásért mindenkitől, akit megsértettem, nem megengedhető ez a viselkedés.” A lap megkérdezte tőle, mi hozta ki belőle azt a viselkedést, hogy köpködjön, buzizzon és faszszopózzon, mire a férfi kifejtette, hogy vasárnap délben a hatéves lányával a hátsó ülésen akart kihajtani abból a kerítéssel határolt, mobilházakból álló lakóparkból, aminek a bejáratánál épp Magyar Péter beszélt a Tisza Párt aktivistáinak és szimpatizánsainak. Állítása szerint megakadályozták abban, hogy kihajtson az autójával, mire ő visszament a házához és kiszállt a kocsiból. Szerinte a tiszások ekkor sértegetni kezdték a kerítés túloldaláról, azzal heccelték, hogy nem tud kijönni a ketrecből, majomnak hívták, és a kormánypártiságára utaló üzeneteket skandáltak.

Herceg Zoltán elmondása szerint ekkor húzta fel magát, mint fogalmazott, „beszűkült a tudata”, ezért volt a balhé. A férfi azt is elmondta, hogy amióta Magyar Péter megosztotta a róla készült videót, rengetegen támadják őt is, és a családját is, azt viszont határozottan tagadta, hogy köze lenne a Fideszhez, illetve a NER-hez. Erről azt mondta, nincs baja a Tisza Párttal, nem is tagja a fideszes Harcosok Klubjának, olyannyira nem, hogy valamikor munkáspárti színekben indult választáson. Ennek a 444 utána is nézett, és valóban, 2006-ban önkormányzati választáson próbálkozott a mezőtúri 6. számú választókörzetben.

Cégéről, a Prince Job Holding Zrt.-ről a férfi elmondta, hogy az egy családi vállalkozás, feleségével közös cégként írta le, hozzátéve, hogy a felesége a cég tulajdonosa, ő pedig leginkább az alkalmazottakkal foglalkozik. Herceg Zoltán elmondta azt is, hogy 2008-ban felfüggesztett börtönre ítélték áfacsalás miatt, úgy emlékszik, két évre függesztették fel a büntetését az általa alapított, alapvetően vendéglátással foglalkozó Herc-Zol Zrt. felszámolásához köthetően.