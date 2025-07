Ismert mezőtúri vállalkozó köpte le Abádszalókon a Tisza Párt aktivistáját

Mezőtúr;Abádszalók;Tisza Párt;

2025-07-21 13:36:00 CEST

Kétszer is jelentős uniós támogatásban részesült a hozzá köthető munkaerő-kölcsönző cég.

Jól ismert mezőtúri vállalkozó az a férfi, aki vasárnap leköpte a Tisza Párt egyik aktivistáját Abádszalókon – írja a 444.

Mint arról mi is beszámoltunk, Magyar Péter a közösségi oldalán tett közzé egy alig félperces videót, melyen az látható, amint egy férfi a kerítés túloldalán állva egy másik férfi felé köp, majd azt kérdezi: „faszszopó, mi az, hogy gyere ki a ketrecből?!”. Ekkor többen udvariasan megkérték a tomboló férfit, fejezze be, amit csinál. „Ez a buzi aszongya, gyere ki a ketrecből. Mi vagyok én, majom?! Te szarházi!” – kiabálta indulatosan. A Tisza Párt elnöke bejegyzésében azt írta, „Abádszalókon a kipusztított nádas helyén felhúzott egyik 100 milliós NER mobilházból kijőve ismét bemutatták a rendszer valódi arcát”.

A 444 úgy tudja, a férfit Herceg Zoltánnak hívják, és 2012-ben alapította a Prince Job Holding Zrt. nevű céget, amely elvileg munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozik. Nemsokára kiszállt belőle, most a felesége nevén van a vállalkozás, de nem távolodhatott el nagyon a cég irányításától. Erre utal, hogy az elérhetőségekhez is az ő adatai vannak megadva és a városi üzletek nyilvántartásában is még az ő neve szerepel tulajdonosként. Eredetileg mezőtúri címre lett bejelentve a cég, majd Kétpón működött, tíz éve pedig Újlengyelre, az évtizedek óta iparűzési adó nélkül működő falura van bejelentve.

A Prince Job Holdingnak van egy honlapja is, de a portál szerint az csak pályázati előírásként készülhetett, mivel nincs rajta más információ, mint hogy a cég kétszer is jelentős uniós támogatásban részesült:

egyszer százmillió forintot kapott munkabér költségek finanszírozására,

majd 294,5 millió forintot egy, az addigi tevékenységétől eltérő dologra. A beruházásról egy helyi lap is írt: „új tárolót épített, modern gépeket vásárolt és napelemeket telepített a kukorica és napraforgó vetőmag tárolásával, csomagolásával foglalkozó Prince Job Holding Zrt. az egyik mezőtúri telephelyén”. A közlemény szerint a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Mezőtúron, a cég Földvári úti telephelyén épült fel az új 1385 négyzetméter alapterületű terméktároló, „ehhez járult még 12 targonca, két Bobcat kotrógép és egy Bobcat teleszkópos rakodógép beszerzése”.

A portál szerint a Prince Job Holding a munkaerő-kölcsönzés és gabonasiló építés mellett haditechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatást is végez, legalábbis kétszer is kapott engedélyt ilyenre, legutóbb idén márciusban.

Herceg Zoltán azóta ismerik a városban, hogy 2008-ban átvette a Nemzeti Szállodát, a város patinás hoteljét. A 444 azt írja, ekkor már két éve szerepelt a szállodaüzemeltetésre felhúzott cége a 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező vállalkozások listáján, amit egészen 2016-ig görgetett, míg fel nem számolták az egész céget. Herceg a cégadatok szerint azóta sem vállal hivatalosan szerepet cégekben, a hotelt pedig már mások üzemeltetik.