Rácz András: A baj az, hogy a miniszterelnök egyértelmű cáfolat helyett csak személyeskedik

Kárpátalja;Orbán Viktor;templom;Harcosok Klubja;

2025-07-22 18:16:00 CEST

Orbán Viktor és társai egyelőre csak homályos vádakkal reagáltak az Oroszország-szakértő felvetésére, aki közvetett bizonyítékok alapján valószínűnek tartja, hogy a Kárpátalján elkövetett bűncselekményhez az Orbán-kormánynak lehetett köze.

Mint beszámoltunk róla, Rácz András Oroszország-szakértő vasárnap állt elő egy elég megdöbbentő, nem bizonyított, de logikailag alátámasztott elmélettel, miszerint a palágykomoróci templom felgyújtását jó eséllyel az Orbán-kormány szervezte, vagy legalábbis tudott róla. A Budapesti Corvinus Egyetem oktatója hosszan kifejtette, hogy a kabinet egyrészt valószínűtlenül korán tudott a kárpátaljai támadásról, másrészt erős a gyanú, hogy a történtekről elsőként beszámoló Mandiner az Orbán-kormánytól kapta meg a cikkében felhasznált fotót, amit aztán Orbán Viktor egy bővebb formában maga is közétett.

Az Orbán-kormány részéről előbb Menczer Tamás emlegetett rágalmazást, majd Szijjártó Péter hazaárulózott egy kicsit, aztán pedig Orbán Viktor is megnyilvánult, igaz, csak zárt körben, harcosainak üzenve a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. A miniszterelnök szokásos hergelését tartotta Ukrajna ellen, arról írt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerinte „újra megfenyegette” Magyarországot, az ukránok mélyen beépültek a magyar politikába. „A Tisza és a DK nyíltan ukránpárti, az újságírók közül sokan nyíltan kampányolnak Ukrajna mellett, és a szakértői világban is egyre erősödik a hangjuk. A Rácz nevű már addig merészkedik, hogy Magyarországot vádolja a kárpátaljai templom felgyújtásával” - közölte Orbán, hozzátéve, ki kell tartaniuk, mert szerinte ezen múlik Magyarország jövője.

Rácz András minderre Facebook-posztban válaszolt, megosztva Orbán Viktor útmutatását. „Kicsit furcsa érzés, amikor a miniszterelnök írásban emleget úgy, hogy a Rácz nevű... de nem ez a valódi baj. A baj az, hogy a miniszterelnök egyértelmű cáfolat helyett csak személyeskedik, lásd lentebb a Harcosok Klubjának adott utasításról készült képernyőfelvételt. Úgyhogy, tisztelt miniszterelnök úr, ha már idáig süllyed, hogy személyeskedik, kérem engedje meg, hogy emlékeztessem: annak idején, 2022 február elején azon nagyon kevés elemző egyike voltam, aki előre tudta jelezni, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát. Ön Moszkvából frissen hazaérve, ostobaságnak minősítette az előrejelzést, amit az akkori munkahelyi vezetőim juttattak el az ön stábjához. Ami azóta történt, az ismert: nem önnek lett igaza. Olyannyira nem, hogy azóta is háború van. Másképp fogalmazva, Putyin csúnyán átverte önt. De természetesen örülök, hogy segíthettem” - fogalmazott az Oroszország-szakértő.

Rácz András úgy folytatta, hogy miután tehát Vlagyimir Putyin Orbán Viktor szemébe hazudott, ő pedig valamiért elhitte azt, a magyar miniszterelnök mégis többször találkozott az orosz elnökkel, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig többször találkozott Szergej Lavrovval, mint belorusz hivatali kollégája.

A szakértő reményét fejezte ki, hogy a miniszterelnök egyszer majd arról is beszámol a harcosainak, hogy miért ápol olyan szívélyes viszonyt az oroszokkal, Magyarország ugyanis a kormányzati állításokkal szemben nem kapja olcsóbban az orosz földgázt, mint a világpiaci ár. Megjegyezte azt is, hogy Orbán Viktor szavaival ellentétben Donald Trump nem „a háborúzó feleknek” adott 50 napos határidőt, hanem Vlagyimir Putyinnak.

„A Harcosok Klubjának pedig csak azt tudom csak üzenni, amit a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak: nem félek tőlük sem. Ukrajnában járva az önök orosz haverjainak rakétáitól félek. A tüzérségüktől is. Egyre rondább dolgokra képesek a tömeges dróntámadások is. De amiatt, hogy magyar bértrollok csúnyákat írnak rólam, nos, emiatt már réges-rég nem aggódom. Fogalmatok sincs, harcosok, hogy milyen a valódi háború. Ha tudnátok, akkor nem gondolnátok, hogy tőletek én megijedek” - üzente Rácz András, hozzátéve, ő még akkor is a posztszovjet térség kutatója lesz, amikor a Harcosok Klubjára már rég nem is fog emlékezni senki. Zárásként pedig feltette a következő kérdést: „Miféle ország és kormányzat az, ahol a miniszterelnök (!) azzal foglalkozik, hogy egy senki történész ellen uszítja a követőit...? Érdemes ezen elgondolkodni. Meg azon is, hogy vajon normális-e, hogy egy miniszterelnök úgy gondolja, hogy neki nincs ennél fontosabb dolga.”