Harmincegyre nőtt az iskolára zuhanó bangladesi repülőgép halálos áldozatainak a száma, tüntetések kezdődtek

2025-07-22 19:32:00 CEST

A halálos áldozatok többsége még csak gyerek volt.

A bangladesi légierő dakkai iskolára zuhant gyakorlógépe miatti baleset halálos áldozatainak száma 31-re emelkedett - közölték kedden a helyi hatóságok. A nap folyamán tüntetésekre is sor került, az emberek a többi között a felelősök megbüntetését követelték. A kínai gyártmányú F-7 BGI vadászrepülőgép hétfőn csapódott be a főváros északi részén található kétszintes Milestone School and College-ba.

Előző este 19 halálos áldozatról és több mint 170 sérültről számoltak be, de az éjszaka többen belehaltak súlyos sérüléseikbe.

Mohammad Junusz bangladesi miniszterelnök szóvivője elmondta, hogy a 31 halálos áldozat között 25 gyermek van, a repülőgép pilótája is életét vesztette. Hozzátette, hogy 78-an kórházi kezelésre szorulnak, sokan az égési sérüléseik miatt, az iskolában keletkezett tűz miatt.

A bangladesi hadsereg sajtóosztályának közlése szerint a baleset röviddel a gyakorlógép felszállása után következett be. A pilóta a dakkai Kurmitola légibázisról történt felszállása után észlelt műszaki meghibásodást, és mindent elkövetett, hogy viszonylag kevésbé lakott övezetben érjen földet - fűzték hozzá.

A baleset idején az iskolában sok diák tartózkodott. A dakkai Milestone iskolába az általános iskolás kortól 12. osztályos korig járnak a gyerekek.

A kormány bejelentette, hogy keddre az áldozatok előtt tisztelegve nemzeti gyásznapot hirdettek.

Kedd délután több száz diák gyűlt össze a tragédia helyszínén, és a felelősök megbüntetését, kártérítés fizetését, az áldozatok - mind a halottak, mind a sérültek - pontos személyazonosságának közzétételét, valamint az elavult gyakorlórepülőgépek használaton kívül helyezését követelte. A tüntetők emellett azt vetették a hatóságok szemére, hogy egy hétfői gyűlésüket a rendőrség feloszlatta, többükkel szemben pedig erőszakkal lépett fel.

Tiltakozásokat jelentettek a főváros, Dakka kormányhivataloknak otthont adó körzetéből is, ahol a diákok a beszámolók szerint áttörtek a biztonsági kordonon és behatoltak egy állami épületbe. A biztonsági erők villanógránátokkal és könnygázzal oszlatták fel a tömeget.