Kigyulladt egy bangladesi menekülttábor, húszezer rohingya maradt ideiglenes fedél nélkül

Egymillió rohingya él rendkívül rossz körülmények között a világ egyik legnagyobb menekülttáborában. A bangladesi Cox Bazar melletti területen ráadásul az elmúlt napokban már a harmadik nagyobb tűzeset tombol. A rohingyák egy kisebbségi népcsoport, akik régóta Mianmar nyugati partvidékén élnek. A túlnyomórészt buddhista országban a muszlim kisebbséghez tartozó csoport évtizedek óta jogaiktól megfosztottan, az oktatás lehetősége nélkül, gyakran táborokba zárva élik életüket.