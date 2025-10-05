Példát mutattak az dél-ázsiai fiatalok a világnak és azoknak, akik úgy érzik, reménytelen helyzetbe kerültek. Összefogásukkal több országban űzték el a korrupt, hazug, s a gazdagságukkal kérkedő politikai vezetőket, bár egyelőre kérdés, mennyire bizonyul kitartónak a demokratikus folyamat.
A halálos áldozatok többsége még csak gyerek volt.
A sérültek száma meghaladja a százat, és több mint ötven embert, köztük sok diákot égési sérülésekkel szállítottak kórházba. Az ideiglenes kormány keddre gyásznapot hirdetett, és az eset gyors kivizsgálást ígérik.
Huszonkét embert kellett súlyos égési sérülésekkel kórházakba szállítani.
A jellemzően könnyen lángra kapó, bambuszból és vitorlavászonból épült kunyhókban a mianmari hadsereg túlkapásai elől elmenekült rohingyák éltek.
A hatóságok szerint tovább nőhet az áldozatok száma.
A dél-ázsiai országban évente több száz ember életét oltják ki a villámok.
Egymillió rohingya él rendkívül rossz körülmények között a világ egyik legnagyobb menekülttáborában. A bangladesi Cox Bazar melletti területen ráadásul az elmúlt napokban már a harmadik nagyobb tűzeset tombol. A rohingyák egy kisebbségi népcsoport, akik régóta Mianmar nyugati partvidékén élnek. A túlnyomórészt buddhista országban a muszlim kisebbséghez tartozó csoport évtizedek óta jogaiktól megfosztottan, az oktatás lehetősége nélkül, gyakran táborokba zárva élik életüket.
Rabeya és Rukaya másfél éven át szüleikkel és nővérükkel egy katonai kórházban éltek.
Haris Ahmed évekig szerepelt az Interpol legveszélyesebb embereket felsoroló listáján, a leginkább körözött bangladesiek toplistáján pedig továbbra is ott a neve.
A dél-ázsiai ország azt az 500 elvégzett ingyenes plasztikai műtétet akarta meghálálni, amit a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvoscsoportja 2010 óta Bangladesben elvégzett helyreállító plasztikai és égési sebészeti missziói során.
Amióta Kancsi egyedül él, sokat szomorkodik, kevesebbet eszik, gondozói remélik, a fajtabeli barátok felvidítják, amíg meg nem találják az új párját.
Elhagyhatja az intenzív osztályt és visszaköltözhet a családjához a kórházi szobába Rabeya.
A nyár óta halasztott beavatkozást követően a kislány állapota stabil, de szövődmények lehetségesek.
Az egyik kislány, Rabeya koponyarekonstrukciós operációját a koronavírus-járvány miatt halogatták, de most már muszáj elvégezni.
Több állat súlyosan megsérült, néhányuknak végtagjai hiányoztak.
A helyszínen vannak a haditengerészet búvárai is, folyik a kutatás a túlélők után.
Rekonstrukciós műtétet hajtottak végre a sziámi ikrek egyikén a dakkai kórházban. Az ikerpár másik tagja súlyos szövődmény után lábadozik.
Csókay András idegsebész: "Van itt még bőven imádkozni való!"
Dakka nyomornegyedében hat óra alatt 15 ezer ház lett hamuvá és füstté.
Öt halottról és 15 sérültről számolt be egy helyi tisztviselő, de a sajtóhoz már borúsabb hírek jutottak el.
Eredményesek voltak az orvvadászok ellen bevezetett határozott intézkedések, 15 év után először növekedett a Banglades területén levő Sundarbans térségben élő tigrispopuláció – jelentették be helyi illetékesek.
A hatóságok szerint hárman Indiában, négyen pedig Bangladesben vesztették életüket az ítéletidőben.
Egymásra mutogatnak a politikai erők a múlt csütörtöki tragédia után, a hatóságok pedig a kiégett épület tulajdonosai és építői ellen nyomoznak.
Eddig 19-en meghaltak, 70-en megsérültek, rengetegen még mindig az épület csapdájában vannak, és száznál több embert mentettek már ki.
Legkevesebb egy ember meghalt és többen megsérültek, sokan a 19 emeletes épületben ragadhattak.
Legkevesebb kilenc ember életét vesztette és 50-en megsérültek, 200 viskóban keletkezett kár.
Igencsak megosztja a térség államait a mianmari hadsereg könyörtelen fellépése. Három hét alatt legalább 400 ezer muzulmán vallású rohingya menekült el lakhelyéről, a szomszédos, koldusszegény Bangladesbe.