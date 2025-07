halál;Ozzy Osbourne;

2025-07-22 20:42:00 CEST

A Black Sabbath énekese 76 éves volt.

2025. július 22-én meghalt Ozzy Osbourne. A heavy metal műfajteremtő együttese, a Black Sabbath énekese és frontembere 76 éves volt, hosszú kihagyás után utoljára két és fél hete, július 5-én lépett közönség elé egy szülővárosában tartott nagyszabású jótékonysági koncerten, a Back to the Beginningen, amely bevételének jelentős részét a többi között az ő szervezetét is emésztő Parkinson-kór kutatására és áldozatainak a kezelésére ajánlották fel.

John Michael Osbourne 1948. december 3-án született Birminghamben egy kétkezi munkából élő család összesen hat gyermekéből a negyedikként. Még 18 éves sem volt, amikor kisebb betörések miatt börtönre ítélték, a kezdetektől énekelt a Black Sabbath és mindegyik jogelődjében. Az emblematikussá váló zenekarból 1979-ben rúgták ki olyan albumok után, mint a Paranoid, a Master of Reality és a Sabbath Bloody Sabbath. Az 1980-as években szólókarrierje is hatalmas siker lett, de visszatérhetett a Black Sabbathba is, amelynek legutóbbi, 2013-as albumán, a 13-en is szerepelt. Utolsó szólóalbumát, a Patient Number 9-t 2022-ben adta ki. Karrierje utolsó időszakáig, 2013-ig megszakításokkal rengeteget ivott és drogozott, egyszer meg is jegyezte, az összes dolog közül, amelyet életében elvesztett, az esze hiányzik a legjobban. Ettől függetlenül hatalmas siker lett a családi életét bemutató reality-sorozat, a 2022 és 2005 között futó The Osbournes is, amellyel Primetime Emmyt nyert. Második feleségével, Sharon Ardennel – aki az akkori menedzsere volt – 1982-ben házasodtak össze. Három gyermekük született úgy, hogy Ozzy Osbourne-nak volt már három az első, vagyis 1971-től 1982-ig tartó házasságából. 2020-ban jelentette be, hogy Parkinson-kórral diagnosztizálták, a Back to the Beginningen ülve énekelte a dalait.

2006-ban a Black Sabbath tagjaként, 2024-ben szóló előadóként is beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, előbbi és utóbbi minőségében is nyert egy-egy Grammy-díjat 2014-ben, illetve még 1994-ben. Együttesével és szólóban összesen több mint 100 millió albumot adott el.

Állandóan azt hallom, hogy nem a fegyverek, hanem az emberek ölnek embereket. Ha ez igaz, miért adunk fegyvert az emberek kezébe, amikor háborúba küldjük őket? Miért nem küldjük csak az embereket? – tette fel a költői kérdést egyszer.