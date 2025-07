Enyedi Ildikó és Nemes Jeles László filmje is versenyez idén a velencei Arany Oroszlánért

Nemes Jeles László;Enyedi Ildikó;Velencei Nemzetközi Filmfesztivál;Arany Oroszlán-fődíj;

2025-07-22 15:08:00 CEST

Évtizedek óta nem volt példa arra, hogy két magyar rendező is meghívást kapjon a világ egyik legnagyobb presztízsű seregszemléjére.

Kihirdették az augusztus 27-én kezdődő és szeptember 6-ig tartó 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál programját, amely szerint Enyedi Ildikó Csendes barát és Nemes Jeles László Árva című filmje is versenyre kel az Arany Oroszlánért – derült ki a lapunkhoz is eljuttatott közleményből. E szerint évtizedek óta nem volt példa arra, hogy két magyar rendező filmje is meghívást kapjon a világ egyik legnagyobb presztízsű seregszemléjére, amely . Mindkét alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült nemzetközi koprodukcióban és a Mozinet forgalmazásában lesz látható a hazai mozikban.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmjét, a Csendes barát az ismertető szerint érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A film érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve. A film férfi főszereplője Tony Leung Chiu-Wai, akinek munkásságát 2023-ban Velencében életműdíjjal ismerték el. A film további főszereplői, Luna Wedler és Enzo Brumm, látható továbbá a filmben A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux. A német-francia-magyar koprodukcióban készült alkotás, amelynek vezető producerei Reinhard Brundig és Mécs Monika, a tervek szerint 2026. első felében kerül Európa szerte a mozikba.

Az Oscar-, Golden Globe, BAFTA-díjas Saul fiát, és a Napszálltát jegyző Nemes Jeles László új mozifilmjét a rendező családjának története ihlette. Az ismertető alapján az Árva 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. Az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlásoknak, a forradalmárok és ellenállók eltűnésének, a reménytelenségnek köszönhetően behódolt, és elkezdődött a több mint három évtizedig tartó Kádár-korszak. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk, és a fiú kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitől. Az Árva főszereplője Barabás Bojtorján, édesanyját Waskovics Andrea alakítja, mellettük Gregory Gadebois látható kiemelt szereplőként.

A magyar-brit-francia-német koprodukcióban készült Árva forgatókönyvét Nemes Jeles László rendező együtt jegyzi Clara Royer-vel. Producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc, operatőre Erdély Mátyás, látványtervezője Ágh Márton, jelmeztervezője FleschAndrea, hangmestere Zányi Tamás, vágója Politzer Péter, casting directora Zabezsinszkij Éva. A film ősztől lesz látható a hazai mozikban.