Lackó Gábor: Verébné és az infláció

Veréb Gyuláné könyvelő a számok szenvedélyes megszállottja volt, élő cáfolata a köztudatban elterjedt sztereotípiának, mely a könyvelőket szenvtelen számkukacoknak tartja. Gondolatait nemcsak munkaidejében, hanem gyakorlatilag egész nap folyamatosan a számok kötötték le, az utóbbi időben – ha éppen nem könyvelt – kifejezetten sokat foglalkozott az infláció jelenségével. Bevásárló körútjairól hazatérve azonnal Excel-táblázatba vitte fel a beszerzett árucikkek megnevezését és árait, majd egy dossziéba lefűzte a számlákat és a termékekre ragasztott, vonalkóddal ellátott cédulákat is. Ez utóbbit csak ő tudja, miért.

Azt túlzás lenne állítani, hogy Verébné az infláció elleni harc Jeanne d’Arcja lett volna, de a folyamatosan emelkedő árakat már sorscsapásként fogadó, elfásult vásárlóktól eltérően rendszeresen szóvá tette a kereskedőknek és szolgáltatóknak a KSH által deklarált hivatalos inflációs rátát jelentősen meghaladó áremeléseket. Következetességét egyébként mi sem mutatja jobban, mint hogy ügyfelei felé számlázott honoráriumát immáron két éve változatlanul hagyta.

Mint mindig, azon az ominózus napon is a közeli csarnokban vásárolt be a hétvégére. A pékségnél kezdte. Rámutatott egy teljes kiőrlésű, vadkovászos veknire, és az ára iránt érdeklődött. Az összeg hallatán kitágultak a pupillái, és felszaladt a szemöldöke. Az önkéntelen reakció nem kerülte el a sütőipari szakember figyelmét, érzékeny volt az ilyesmire. Mielőtt Verébné bármit is mondhatott volna, megelőzte:

– Kedves asszonyom, arckifejezéséből arra következtetek, hogy negatív reakciót váltott ki kegyedből a legmagasabb minőségi kategóriába tartozó termékünk ára. Mivel cégünk krédója, hogy vevőink elégedettsége mindenekfelett, magyarázatként legyen kedves ezt megtekinteni – kezdte, miközben elnézést kért a Verébné mögött álló vásárlóktól. Gyors billentyűnyomogatás után felmutatta a mobilját, a képernyőn egy grafikon volt látható.

– Na, megvan, tessék nézni! Ez itt a Chicagói Árutőzsde forgalma, a világ legjelentősebb gabona- és egyéb mezőgazdasági termékek kereskedelme ott bonyolódik le. Valós időben, azaz real time követhetők a tőzsdei tranzakciók, nem csalás, nem ámítás. Mint látni tetszik, az étkezési búza tegnap 526 dollár per tonnán zárt, e pillanatban 529-en áll. Ez azt jelenti, hogy az egy évvel korábbi jegyzéshez képest kábé 30 százalék az emelkedés. A future jegyzések sajnos további árnövekedést mutatnak. És akkor a forint-dollár devizaárfolyam-keresztről még szó sem esett, melynél a valószínűségszámítást hívhatnám segítségül, de amekkora a fluktuáció, inkább valószínűségámításnak nevezném, ha tetszik érteni. Úgyhogy a sznobizmust elkerülendő, a Gauss-görbe mehet a kukába.

– Nagysága, igen, maga ott, a mellett a szemüveges, kopasz úr mellett, ne tessék türelmetlenkedni, inkább figyeljen, mert nem mondom el még egyszer – szólt oda az eladó egy sorban álló termetes asszonyságnak, majd folytatta.

– És akkor hol van még az őrlési költség növekedése, mert ugye a malmok se szívbajosak, és nálunk az alkalmazottak munkabére inflációkövető csúszóklauzula szerint lépést tart a KSH által közölt hivatalos inflációval. Szóval, kisztihánd, ha ezeket én mind beépíteném az árba, a vevőim mind elmennének valamelyik multi szupermárketjába, és úgy leszoknának a régi jó házi kenyérről, mint a pinty. Hát ez van, csókolom, csodák nincsenek.

Verébnét olyannyira lenyűgözte az érvelés, hogy szinte már úgy érezte, a pékség elkótyavetyéli a magas minőségű kenyeret, és a magyarázat után már kimondottan jutányosnak tetsző ellenérték kifizetésekor hálás pillantást vetett az eladóra.

A húsos stand volt a bevásárló körút következő állomása. A táskájából elővett Excel-táblázat adataival összehasonlítva éves szinten a tojásnál a 27 százalékos és a vasárnapi családi ebédre kinézett sertéstarjánál még ennél is magasabb árnövekedést állapított meg, melyet – bár udvarias, de meglehetősen határozott formában – nem hagyott szó nélkül. A hentes lerakta a bárdot a pultra, véres kezét komótosan beletörölte a kötényébe, és tűnődő pillantást vetett Verébnére. Látszott, vívódik magával, hogy meddő polémiába bocsátkozzon-e egy laikussal, aki jó eséllyel a felsált sem tudja megkülönböztetni a hátszíntől, vagy elengedje az észrevételt a füle mellett. Végül is úgy döntött, hogy felveszi a kesztyűt.

– Képzelheti, kedves asszonyom, hogy nem kegyed az első, akinek az árképzéssel kapcsolatos szubjektív észrevételeivel konfrontálódom. Manapság sajnos ez elég gyakori, mindig rajtunk, a beszerzési lánc végén lévőkön csattan az ostor. De mindegy, már megszoktam, ha úgy gondolja, vágjunk bele. Azt hiszem, a kérdést a mikroökonómiai piaci egyensúly diagrammal tudom megvilágítani a legplasztikusabban, ahol a keresleti és a kínálati függvény metszéspontja, a Marshall-kereszt határozza meg az adott termék, esetünkben a tarja, netán a kicsontozott sertéskaraj piaci egyensúlyi árát.

Megfordult, és a falon lógó palatábla szélére a libatepertő és a füstölt szalonna ára mellé krétával felrajzolta a koordináta-rendszert és a két, egymást metsző függvénygörbét.

– Mellesleg – folytatta lendületesen –, iménti észrevétele arra enged következtetni, hogy ez az egyensúly önnél momentán nem áll fenn, de hogy lássa, kivel van dolga, a kontraktus létrejötte esetén a mócsingos részeket majd lenyesegetem. Nem akarom untatni, de ha már felvetette, beavatom, hogy árképzésünknél Walras határhaszon-elemzésének matematikai modelljét alkalmazzuk, mely szerint a javak aggregált kereslete szükségszerűen egyenlő az árakkal súlyozott aggregált kínálattal. Biztosíthatom a nagyságát, hogy termékeink egyensúlyi árait a piaci folyamatok folyamatos monitorozásával alakítjuk ki.

Verébné ekkor megpróbált Excel-táblázatának megfellebbezhetetlen adataira hivatkozni, de a hentes erről tudomást sem véve folytatta:

– Ha megengedi, még megemlítem, drága asszonyom, hogy a húsok, de persze a tojás árára is kiemelkedő befolyással bír, hogy a takarmány, és azon belül a jelentős volument kitevő extrudált szója világpiaci ára a Brazíliában és Argen­tínában az elmúlt években tapasztalt rendkívüli szárazság következtében CIF Rotterdam paritáson egy év alatt 25 százalékkal emelkedett, de a silókukorica se sokkal maradt el tőle. Megjegyzem, nem lenne rossz, ha a kedves vevők tisztában lennének a FAO, azaz az ENSZ élelmiszerügyi és satöbbi szervezetének élelmiszer­ár-indexének az elmúlt két évben tapasztalt növekedésével, és akkor talán nem izélgetnének annyit. Persze értem, hogy tájékozódni sokkal fárasztóbb, mint pofázni. Szóval kiscsókolom, el kéne dönteni, hogy akkor most kell-e a hús, és ha igen, rajta hagyjam-e a cupákot, vagy el tetszik vinni, bár – ha megengedi – szerintem annak a jó kis vasárnapi húslevesnek az adja meg a bukéját. De ha nem, kidobásra kerül, pedig hát, ugye, nekem ez sincs ingyér.

Verébné szinte hipnózisban fizette ki a húst, a szatyrába tette, majd még kábán betévedt a delikáteszüzletbe, ahol arról értesült, hogy különösen az arabicakávécserje-ültetvényeket úgy Brazíliában, mint Afrikában a klímaváltozás okozta üvegházjelenség sújtja. Ehhez járul még a magasabb hőmérséklet miatt elterjedt kórokozók és penészek pusztítása, úgyhogy nem csoda, hogy a radikálisan csökkenő terméshozam jelentős áremelkedést eredményez. Jelenleg az ICE interkontinentális tőzsdén az arabica kávébab jegyzése fontonként 3,50 dollár fölött jár, ami – emelte fel mutatóujját a nagyobb hatás kedvéért az eladó – 80 százalékos ugrást jelent a 2023. végi árszinthez képest. Könnyen belátható, hogy a világpiaci trendeknek valamennyien szenvedő alanyai vagyunk – tette még hozzá –, úgyhogy a kedves vevők még örülhetnek, hogy csak két számjegyű az árváltozás, ha egyáltalán.

Verébné vert seregként hazatérve elpakolta a vásárolt termékeket, majd leült a laptopjához. Vett egy mély levegőt, majd miután kifújta, e-mailben értesítette valamennyi ügyfelét, hogy a havi könyvelési díj és az éves mérleg elkészítéséért járó honoráriumot kénytelen azonnali hatállyal 28 százalékkal megemelni. Amikor idáig jutott a szövegben, megállt. Úgy érezte, lezárásként valami tudományosan megalapozott, meggyőző indoklásra lenne szükség. Összevissza kavarogtak a fejében a diagramok, görbék és inflexiós pontjaik, grafikonok, tőzsdei jegyzések, közép- és hosszú távú trendek, melyekből csak egy zavaros katyvasz állt össze. Így aztán mindössze annyit írt: „Csak”.