Többen már tudni vélik, kiket indít a Fidesz jövőre Szegeden

Egy tapasztalt képviselő és egy újonc, Mihálffy Béla és Farkas Levente indulására számítanak.

Bár a Fidesz hivatalosan még nem jelentette be, kik lesznek a jelöltjei a jövő évi parlamenti választáson a Csongrád-Csanád vármegyei 1-es és 2-es választókerületben, a legtöbben a jelenleg is parlamenti képviselő Mihálffy Béla, illetve az újonc Farkas Levente indulására számítanak – írja a Telex.

A portál mindkettőjüket megkérdezte, igaz-e a hír. Mihálffy egyáltalán nem válaszolt, Farkas pedig azzal hárított írásban, hogy a jelölt személyéről a Fidesz elnöksége dönt. „Ennek megfelelően kérem, hogy ez ügyben Orbán Viktor úr, a Szövetség elnökének titkárságát szíveskedjen megkeresni” – írta. Innen azonban a Telex egyelőre nem kapott választ.

A cikk szerint a Szegeden terjedő pletykák alapján

a Fidesz Farkast indíthatja az 1. választókerületben, ahol a legutóbbi választáson az ellenzéki összefogás jelöltje, Szabó Sándor fölényesen, 49,5–36,4 arányban győzött a Fidesz akkori városi elnökével, Bartók Csabával szemben.

és a 2. választókerületben újrázhatna az a Mihálffy Béla, aki a legutóbbi választáson 5 százalékponttal nyert a momentumos Mihálik Edvinnel, a város jelenlegi zöld tanácsnokával szemben úgy, hogy a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László a szavazatok 9,5 százalékával lett harmadik.

Farkas Levente tavaly az önkormányzati választáson alulmaradt a 6-os szegedi körzetben, a 29 százalékát kapta a szavazatoknak, míg ellenfele, Kovács Tamás, az Összefogás Szegedért jelöltje 46 százalékot ért el. Ez az önkormányzati körzet a része annak az 1-es számú országgyűlési választókörzetnek, ahol Farkas jövőre indulhat.

Mihálffy Béla egyébként tapasztalt politikusa a Fidesznek, parlamenti képviselősége előtt 2010–2022 között Szeged-Kiskundorozsma városrész önkormányzati képviselője volt a szegedi közgyűlésben. Facebook-oldala szerint sokféle programon, találkozón, rendezvényen vett részt az utóbbi hónapokban, fényképezték a Szegedre és a környékére látogató miniszterekkel és más kormányzati politikusokkal. Ünnepségeken járt, beszédet mondott, kezet fogott és focizott. Február közepén pedig egy olyan találkozón ült az asztalfőn, amelyen ott volt a 2-es választókörzetbe tartozó falvak polgármestereinek a többsége.

Farkas Levente is igen aktív volt az utóbbi hónapokban, ünnepi beszédet mondott, miniszterrel fényképezkedett, több véleménycikket ír a szegedma.hu portálnak, a viharkárok felszámolásán szorgoskodott és gyakran felszólalt az önkormányzat ülésein. Ő újonc a szegedi politikában, 2024-ben lett önkormányzati képviselő. 28 éves, a Szegedi Tudományegyetemen szerzett jogász és agrármérnök diplomát, továbbá közgazdász szakon is tanult, és a közigazgatásban dolgozik. Januárban jelent meg egy cikk arról, hogy Farkas lett a szegedi Fidelitas elnöke, a fényképen Mihálffy Bélával fog kezet. A Harcosok Klubja nyitórendezvényén is ott voltak.

Az esélylatolgatást megnehezíti, hogy egyelőre csak a Demokratikus Koalíció hozta nyilvánosságra, kit indít a jövő évi választáson. A városi, 1. választókerületben Molnár Zoltán, a 2. választókerületben Jávorszky Iván önkormányzati képviselőket indítják. Rajtuk kívül még Halász Noémi, a Momentum korábbi szegedi elnökének indulása biztos, ő a 2. választókerületben indul függetlenként.