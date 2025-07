Sulyok Tamás 73 millió forinttal támogatott különféle szervezeteket az idén

pénz;adomány;Sulyok Tamás;2025;

2025-07-23 12:00:00 CEST

Aprók Bálja és nyári tánc táborok megszervezésére, csángó népi együttesek részére viselet beszerzésére, a Halasi Csipkeház gépészeti fejlesztésére és használt versenyzongora beszerzésére is adományozott pénzt a köztársasági elnök 2025-ben – vette észre a Népszava. Két és félmillió forintot Ukrajnába küldött egy erdei iskola szervezésére.

A köztársasági elnök – a Sándor-palota honlapján közzétett lista szerint – a júliusi állapot szerint összesen több mint 73 millió forintot jótékonykodott el különböző szervezeteknek. A támogatások meglehetősen sokszínűek, földrajzilag és tematikusan egyaránt. Találtunk környezetvédelmi, oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális szervezeteket is.

A legnagyobb összegű támogatást a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapta, 5 millió forintot a székelyföldi természeti katasztrófa károsultjainak megsegítésére. Erről a támogatásról egyébként június 8-án már posztolt Sulyok a közösségi oldalán, amikor a parajdi sóbányához látogatott. Mint ismert, a román állami tulajdonban lévő bányába májusban tört be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. „Bár egy korszak a katasztrófa miatt lezárult, a rengeteg támogatás, amelyet a nemzet összefogásának köszönhetően Parajd kap, bizakodással töltheti el a létbizonytalanságba kerületeket, a fájdalmas veszteségeket elszenvedőket, hogy van visszaút vagy még inkább előreút. Az egész magyar nemzet szolidaritását fejeztem ki az itt élőknek. Az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével pedig célzott, azonnali anyagi támogatást biztosítottam a leginkább rászoruló családoknak, közösségeknek” – írta Sulyok Tamásés most az is kiderült, hogy az anyagi támogatás pontosan mekkora összegű volt.

Érdemes megemlíteni, hogy az államfő a Papilio Egyesületen keresztül 2,5 millió forintot adott ukrajnai erdei iskola szervezésére, valamint 1,3 millió forintot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói részére szervezendő rekreációs és jótékonysági programok támogatására. A Maroshévízi Magyarok Egyesülete 3 millió forintot kapott iskolabusz-beszerzésre Erdélyben.

A jogszabály szerint a köztársasági elnök és elődei pályázat útján vagy egyedi döntés alapján oszthatnak adományt. A törvény egy korlátot vezetett csak be: nem lehet közcélú felajánlásban részesíteni pártot, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezetet, és közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetet.