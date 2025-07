Ungváry Rudolf hazudik és sérteget

DK;Ungváry Rudolf;

2025-07-24 06:00:00 CEST

Megértem, ha valaki jobboldalinak nevezi magát, és nehezen viseli, hogy a magyar jobboldal bűnök sorát követi el hazánk ellen. Azt is megértem, hogy nagyon vágyik a változásra, de ez sem lehet mentség, hogy rágalmazza Dobrev Klárát és a Demokratikus Koalíciót.

Ungváry Rudolf stílusa alpári. Konda meg ostoba - ilyeneket ír. Szerintem ez méltatlan hozzá.

Lélegzet után kapkodó pártnak írja a Demokratikus Koalíciót. Akkor segítsünk neki: tavaly a DK összes polgármesterét újraválasztották, sőt a DK 35 év után elvette Pápát a Fidesztől. Most először megyei jogú várost vezet DK-tag polgármester (Nagykanizsa). Ma félmillió magyarnak van DK-s polgármestere. A DK a főpolgármester legbiztosabb támasza a Fidesz-Vitézy-Tisza-ellenszélben. A DK az utóbbi hónapokban két időközi választáson verte el a Fideszt (Újpest-Angyalföld, Barcs). A DK ott van minden megyei önkormányzatban, az EP-ben, és a magyar pártok közül egyedül támogatja Brüsszelben a multik adóztatását, az oroszok elleni szankciókat, az ukránok megsegítését. A Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk mindezt nem támogatja.

Ungváry abban is hazudik, hogy a DK-ban ott kísért a gondolat, hogy a rendszerváltás a kapitalizmus felszámolása lenne. Hitványság ilyet állítani.

De hazudik Ungváry Rudolf abban is, hogy Dobrev Klára szerint nincs különbség jobboldal és szélsőjobb között. Bár Európa jobboldala egyre több engedményt tesz a szélsőjobbnak, de az Európai Néppárt nem keverendő össze a Patriótáknak nevezett szélsőjobbal.

Amikor azt mondjuk, hogy a DK-n kívül csak három jobboldali párt létezik, akkor az tény. Orbán, Magyar és Toroczkai mind jobboldali. Magyar azt is mondta, hogy most is a Fideszhez van bekötve. Januárban nyilatkozta az ATV-ben, hogy ez itt jogállam. Bocsássa meg Ungváry Rudolf, de szerintünk meg nem. Ezért is a DK az egyetlen ellensúly.

Azt is írja, hogy a remény a változás, és a DK-nak az a célja, hogy megakadályozza a Tisza kétharmadát. (Abban sem vagyok biztos, hogy 10 hónappal a választás előtt ki lehet mondani a Fidesz bukását, mint ahogy azt sem tudjuk, milyen választási szabályok lesznek.)

A DK célja a rendszerváltás, Orbán és bűnszövetkezetének szigorú elszámoltatása. De az nem megy, hogy Orbán kontroll nélküli kétharmada után egy másik embernek, ráadásul egy Orbán kebelén nevelkedett valakinek adjon az ország teljhatalmat. Legyen kétharmad, de soha többé egyszemélyi uralom senkinek.

Soha nem fogjuk elfogadni, hogy aki szerint Novák Katalin jó elnök volt, aki szerint az ukránok is tehetnek a háborúról, aki a neki nem tetsző írások alá azt kommentelgeti, hogy „jó vergődést”, az az ember élet-halál ura legyen. Mint ahogy az sem megy, hogy a Fideszt korábban legyőző egyéni képviselők (Varju László, Hadházy Ákos, Szabó Szabolcs, Kunhalmi Ágnes, Arató Gergely, Szabó Sándor és mások) kotródjanak le a pályáról, mert jön az ismeretlen Tiszasziget Jenő. Mert ha indulni merészelnek, akkor nem akarnak változást. Ez is hazugság, amire nem lehet új rendszerváltást építeni.

Jobb, ha beletőrődik Ungváry Rudolf, hogy sokszázezren akkor sem szavaznak Magyar Péterre és embereire, ha ő és mások egyre durvább hangnemben próbálják már dehumanizálni mindazokat, akik nem adják fel elveiket, és figyelmeztetnek az egyszemélyi uralom veszélyeire. Nem véletlen a Kutyapárt indulása sem.

A DK csodás közössége alapításunk óta ostromlott várban él, de az Ungváry-féle méltatlan támadásokat is ki fogjuk bírni. Elvisszük választani, majd képviseljük azokat, akik – ha nem lenne DK – otthon maradnának. A győzelemhez minden ellenzéki szavazatra szükség van. A baloldali DK 2026-os frakciója nem kétséges. Csak az a kérdés, mekkora beleszólása lesz a változás milyenségébe és mélységébe.

Azért sem jósolgatnék, mert amikor Dobrev Klára először listavezető lett (2019, EP-választás), a manapság orákulumnak tekintett Medián két mandátumot tippelt. Négy lett belőle. A DK pedig a remény arra, hogy nemcsak kormányváltás lesz, de végre ellenőrizni is lehet a hatalmat. Ezekkel a Fideszből jött emberekkel nem árt az óvatosság.

A szerző a DK országgyűlési képviselője.