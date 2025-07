női vízilabda;

2025-07-23 16:01:00 CEST

Magyar támadásban Rybanska lövését védeni tudta a görög kapus, Plevritu viszont hatalmas lövéssel megszerzete az ötödik görög gólt, Neszmély nem is érhetett oda. Vélyi szinte egyedül úszhatott a görög kapu felé, be is vágta.

A második negyed feléig 14-ből négy görög, tizenkettőből pedig egy magyar lövés ment kapura.